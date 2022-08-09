SoftBank прозвітував про рекордні збитки в $23,4 мільярда — Finance.ua

SoftBank прозвітував про рекордні збитки в $23,4 мільярда Вчора 04:54 — Фондовий ринок

SoftBank прозвітував про рекордні збитки в $23,4 мільярда

Японський холдинг SoftBank Group звітував про рекордні чисті збитки в $23,4 млрд. Падіння акцій технологічного сектора негативно позначилося на інвестиціях фонду SoftBank.

Vision Fund повідомив про збитки у розмірі $17,23 млрд станом на червень 2022 року. Це другий за величиною квартальний збиток для фонду. Ключові активи SoftBank — технологічні компанії, серед яких Uber Technologies, Coupang, DoorDash, WeWork, Klarna, TikTok та інші. Вартість їхніх акцій зменшується з початку року. Ще $6 млрд SoftBank втратив через ослаблення японської єни.

На пресконференції після підбиття підсумків засновник SoftBank Group Масаесі Сона повідомив , що збитки стали найбільшими в історії компанії та керівництво серйозно до цього ставиться.

Vision Fund доведеться скоротити операційні витрати, зокрема чисельність персоналу, пояснив Сона. Він зазначив, що компанія стане більш вибірковою щодо нових інвестицій.

SoftBank розраховує отримати прибуток за рахунок виведення на IPO розробника чіпів Arm, якого холдинг придбав за $32 млрд. Компанія заявила, що IPO стане найбільшим у сегменті.

Наприкінці травня SoftBank скоротив зарплату топ-менеджерів після рекордних збитків. А в липні стало відомо, що Раджив Мішра, який довгий час очолював Vision Fund, залишить фонд і створить власний.

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