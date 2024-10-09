Соцмережа X повертається у Бразилію після сплати $5 млн штрафу — Finance.ua
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Соцмережа X повертається у Бразилію після сплати $5 млн штрафу

Фондовий ринок
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Соцмережа X повертається у Бразилію після сплати $5 млн штрафу
Соцмережа X повертається у Бразилію після сплати $5 млн штрафу
Верховний суд Бразилії заявив, що скасовує заборону на соціальну мережу X, оскільки вона сплатила всі штрафи на суму $5,1 мільйона, погодилася призначити місцевого представника і заблокувала облікові записи, звинувачені в поширенні дезінформації.
Про це йдеться в заяві Верховного суду.
«X пишається поверненням до Бразилії. Надання десяткам мільйонів бразильців доступу до нашої незамінної платформи було найважливішим протягом усього цього процесу», — так відреагували на судове рішення в X.
Бразилія — один з найбільших ринків для соцмережі в усьому світі, а також найбільший ринок у Латинській Америці з приблизно 22 мільйонами користувачів. Після блокування соціальної мережі бразильці кинулися до конкурентів — Bluesky і Threads, які належать Meta. Так американський мільярдер і власник X Ілон Маск втрачав прибуток і частку на ринку.
Тому після тривалих суперечок Ілон Маск, як пише The New York Times, все ж погодився виконати всі умови Верховного суду Бразилії.
Наприкінці серпня 2024 року бразильський телекомунікаційний регулятор призупинив доступ до X у країні через відмову видалити контент, який суд визнав незаконним. Також у країні ввели штраф у $9 тисяч для тих, хто використовує VPN, щоб обійти обмеження.
Маск відмовлявся виконувати заборону суду і продовжував надавати доступ до Х через термінали супутникового звʼязку Starlink. Після цього Верховний суд Бразилії стягнув майже $3,3 мільйона з банківських рахунків соцмережі X і супутникового інтернет-провайдера Starlink.
Верховний суд Бразилії постановив, що соцмережа X і провайдер супутникового інтернету Starlink Ілона Маска зобовʼязані виплатити штраф у понад $920 тисяч за один день роботи (19 вересня) у країні після повного блокування. В Х наполягали, що це було ненавмисно. Але суд у Бразилії стверджував, що це «технічний маневр».
За матеріалами:
theБабель
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