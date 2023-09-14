Смілянський оголосив про випуск нової марки — Finance.ua

Смілянський оголосив про випуск нової марки Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський оголосив випуск марки «Міста Героїв. Харківщина».

Смілянський нагадав, що рівно рік тому разом з командою проїхав щойно звільненими від росіян Ізюмом, Балаклією та Купʼянськом, щоб побачити, що залишили загарбники і як швидко можна відновити роботу.

«Роботу відновили за лічені дні, а наші Збройні сили довели фактом усьому світу, що Україна переможе. Це був переломний момент на користь миру на українських умовах», — наголосив Смілянський.

Ці міста створені не з бетонних стін, а з людей, що роблять надможливе, «і саме на їх честь ми присвячуємо нову марку „Міста Героїв. Харківщина“. На честь ЗСУ, які, у шалено короткі терміни, провели найпотужнішу контрнаступальну операцію з часів Другої світової. На честь місцевих, які, попри загрозу катувань, передавали позиції ворога. І, в тому ж числі, на честь працівників української пошти, які до останнього пов’язували Харківщину з Україною та намагались зберегти наше майно», — зауважив Смілянський.

Марку можна придбати за посиланням та у відділеннях Укрпошти по всій Україні.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.