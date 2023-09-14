Смілянський оголосив про випуск нової марки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Смілянський оголосив про випуск нової марки

Особисті фінанси
155
Генеральний директор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський оголосив випуск марки «Міста Героїв. Харківщина».
Смілянський нагадав, що рівно рік тому разом з командою проїхав щойно звільненими від росіян Ізюмом, Балаклією та Купʼянськом, щоб побачити, що залишили загарбники і як швидко можна відновити роботу.
Смілянський оголосив про випуск нової марки
«Роботу відновили за лічені дні, а наші Збройні сили довели фактом усьому світу, що Україна переможе. Це був переломний момент на користь миру на українських умовах», — наголосив Смілянський.
Смілянський оголосив про випуск нової марки
Ці міста створені не з бетонних стін, а з людей, що роблять надможливе, «і саме на їх честь ми присвячуємо нову марку „Міста Героїв. Харківщина“. На честь ЗСУ, які, у шалено короткі терміни, провели найпотужнішу контрнаступальну операцію з часів Другої світової. На честь місцевих, які, попри загрозу катувань, передавали позиції ворога. І, в тому ж числі, на честь працівників української пошти, які до останнього пов’язували Харківщину з Україною та намагались зберегти наше майно», — зауважив Смілянський.
Марку можна придбати за посиланням та у відділеннях Укрпошти по всій Україні.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.