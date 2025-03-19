Смартфони Samsung, які отримають Android 15 вже у квітні — Finance.ua
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Смартфони Samsung, які отримають Android 15 вже у квітні

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Смартфони Samsung, які отримають Android 15 вже у квітні
Смартфони Samsung, які отримають Android 15 вже у квітні
Портал ITHome із посиланням на офіційну заяву Samsung повідомляє, що глобальний запуск фінальної версії One UI 7.0 для смартфонів і планшетів Galaxy розпочнеться 7 квітня.
Першими оновлення отримають флагмани Galaxy S24, складні моделі Z Fold 6 і Z Flip 6. Згодом, у квітні, апдейт надійде на Galaxy S24 FE, серію Galaxy S23 (включно з S23 FE), Z Fold 5, Z Flip 5 і планшети Galaxy Tab S9 і Tab S10.
У травні стартує наступна хвиля оновлень для старіших пристроїв, імовірно серій Galaxy S22, S21 і моделей лінійки Galaxy A.
One UI 7.0 приносить чимало нововведень, зокрема функції на основі штучного інтелекту. Нейромережі допоможуть у написанні текстів, виправленні помилок, генерації резюме та прискореному введенні. Також ШІ покращить роботу з графікою — можна буде створювати зображення за допомогою ескізів і текстових підказок та редагувати готові картинки. В аудіо з’явиться функція видалення фонового шуму, наприклад вітру чи сторонніх голосів, а також інструмент перетворення відео в GIF.
Більшість ШІ-функцій потребуватиме підключення до інтернету та Samsung-акаунту. При цьому Samsung ще глибше інтегрувала власний софт із Google Gemini, що дозволяє обробляти навіть складні запити.
Крім ШІ-інструментів, з’являться нові функції інтерфейсу: Now Bar — для відстеження прогресу процесів із екрана блокування, та Now Brief — для отримання персоналізованих зведень. Розширено можливості кастомізації інтерфейсу, включно зі списком програм. Перероблено додаток камери для зручнішого керування однією рукою. Система отримала численні покращення дизайну та юзабіліті з можливістю повернення до старих варіантів.
One UI 7.0 побудована на Android 15 і вже встановлена на нові флагмани Galaxy S25, а також смартфони серій Galaxy A26, A36, A56 та бюджетну модель Galaxy A06 5G. Деякі джерела називають One UI 7.0 найбільшим оновленням оболонки Samsung за шість років.
За матеріалами:
itechua
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