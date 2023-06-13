Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition став новим бестселером (фото) — Finance.ua
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Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition став новим бестселером (фото)

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Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition став новим бестселером (фото)
Смартфон Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition став новим бестселером (фото)
Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що анонсований минулого тижня Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary має велику популярність. У багатьох магазинах його одразу розкупили.
Спеціальне видання Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition у версії з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ флеш-пам'яті пропонується в Китаї за ціною 405 доларів.
Смартфон отримав червону задню панель із зображенням Міккі Мауса та написом Disney 100. Крім того, Xiaomi Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition також має вбудовану тему Міккі, включаючи анімацію зарядки, екранний годинник, тематичні шпалери та інший контент.
Смартфон побудований на базі однокристальної системи Dimensity 8200-Ultra. Телефон отримав 120-герцевий дисплей AMOLED діагоналлю 6,55 дюйма з підтримкою Dolby Vision та HDR10+, а також із частотою ШІМ 1920 Гц. Фронтальна камера складається із двох 32-мегапіксельних датчиків, основна камера обладнана 50-мегапіксельним сенсором. Місткість акумулятора становить 4500 мА·год, він підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт.
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За матеріалами:
t4.com.ua
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