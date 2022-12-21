Словаччині дозволили експортувати пальне, вироблене з російської нафти — Finance.ua

Словаччині дозволили експортувати пальне, вироблене з російської нафти Сьогодні 20:30 — Енергетика

Словаччина отримала звільнення від санкцій ЄС щодо російської нафти, що дозволить їй продовжувати експортувати нафтопродукти, зокрема, дизельне пальне в Україну.

Про це заявив міністр економіки Словаччини Карел Гірман, повідомляє Reuters

Головний нафтопереробник країни Slovnaft, що входить до складу угорської енергетичної компанії MOL, зіткнувся з необхідністю припинити експорт продуктів, перероблених з російської нафти, на більшість ринків, після набуття чинності санкцій з 5 лютого наступного року.

Цей виняток з санкцій дозволяє Slovnaft експортувати нафтопродукти в Україну, яка зіткнулася з серйозним дефіцитом електроенергії та опалення цієї зими, спричиненими російськими атаками на критичну інфраструктуру.

«Нам вдалося домовитися про звільнення Словаччини, Slovnaft від режиму санкцій, який набуває чинності після 5 лютого. Завдяки цьому Slovnaft зможе експортувати всі нафтопродукти не лише до Чехії, а й до України, що допоможе стабілізувати виробництво та операційні результати нашого НПЗ Slovnaft наступного року», — сказав Гірман.

Агентство зазначає, що Словаччина отримує майже 100% сирої нафти з росії по нафтопроводу «Дружба», який проходить через Україну.

Але Slovnaft планує скоротити частку приблизно до 60% наступного року, щоб зберегти свій потенціал для експорту на інші ринки.

Зараз нафтопереробний завод Slovnaft експортує значну частину продукції в обсязі 124 тис барелів на день.

Раніше компанія заявила, що тестує різні суміші, щоб замінити частину своїх поставок з росії.

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Економічна Правда За матеріалами:

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