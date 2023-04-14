Словаччина запровадила сувору заборону на продаж українського зерна — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Словаччина запровадила сувору заборону на продаж українського зерна

Казна та Політика
300
Влада Словаччини ввела «сувору заборону» на переробку і продаж українського зерна через виявлені в ньому небезпечні пестициди. Відповідне попередження випустило Міністерство сільського господарства країни.
Відзначається, що експерти взяли проби українського зерна пшениці на одному з млинів, після аналізу яких і було накладено обмеження.
«Існує сувора заборона на переробку і випуск на ринок українського зерна, що вже зберігається, і борошна з нього. У контрольній пробі було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і чинить негативний вплив на здоров’я людини», — йдеться в повідомленні.
Тепер влада країни має намір перевірити взагалі все зерно з України, яке вже зберігається в Словаччині. Крім того, Братислава поінформувала інші держави-члени ЄС про виявлення небезпечної партії українського зерна.
Заборони на імпорт нового зерна з України поки немає, але влада «не рекомендує» ввезення.
На тлі труднощів з експортом зерна морським коридором Україна поставляє значні обсяги в сусідні країни Європи. Через наплив дешевого українського зерна в Польщі та Румунії місцеві фермери вже не раз влаштовували протести.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.