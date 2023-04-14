Словаччина запровадила сувору заборону на продаж українського зерна — Finance.ua

Словаччина запровадила сувору заборону на продаж українського зерна
Влада Словаччини ввела «сувору заборону» на переробку і продаж українського зерна через виявлені в ньому небезпечні пестициди. Відповідне попередження випустило Міністерство сільського господарства країни.
Відзначається, що експерти взяли проби українського зерна пшениці на одному з млинів, після аналізу яких і було накладено обмеження.
«Існує сувора заборона на переробку і випуск на ринок українського зерна, що вже зберігається, і борошна з нього. У контрольній пробі було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і чинить негативний вплив на здоров’я людини», — йдеться в повідомленні.
Тепер влада країни має намір перевірити взагалі все зерно з України, яке вже зберігається в Словаччині. Крім того, Братислава поінформувала інші держави-члени ЄС про виявлення небезпечної партії українського зерна.
Заборони на імпорт нового зерна з України поки немає, але влада «не рекомендує» ввезення.
На тлі труднощів з експортом зерна морським коридором Україна поставляє значні обсяги в сусідні країни Європи. Через наплив дешевого українського зерна в Польщі та Румунії місцеві фермери вже не раз влаштовували протести.
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