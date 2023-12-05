Словаччина розблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною — Finance.ua

Словаччина розблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною
Рух для вантажівок на кордоні Словаччини з Україною, що був перекритий з 1 грудня через протести словацьких перевізників, наразі розблоковано, інформує Державна прикордонна служба України.
«За інформацією, що надійшла українським прикордонникам від представників Прикордонної поліції Словацької Республіки о 22 годині на території Словаччини завершилися дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», — йдеться у повідомленні.
Акцію проводили представники Спілки перевізників Словаччини.
«Наразі оформлення вантажних транспортних засобів здійснюється встановленим порядком», — повідомляють прикордонники.
У ДПСУ водночас звертають увагу, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.
Станом на ранок сьогодні в черзі на території Словаччини в бік України перебувають 625 вантажних транспортних засобів.
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