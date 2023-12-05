Словаччина розблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Словаччина розблокувала рух вантажівок на кордоні з Україною

Казна та Політика
31
Рух для вантажівок на кордоні Словаччини з Україною, що був перекритий з 1 грудня через протести словацьких перевізників, наразі розблоковано, інформує Державна прикордонна служба України.
«За інформацією, що надійшла українським прикордонникам від представників Прикордонної поліції Словацької Республіки о 22 годині на території Словаччини завершилися дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород», — йдеться у повідомленні.
Акцію проводили представники Спілки перевізників Словаччини.
«Наразі оформлення вантажних транспортних засобів здійснюється встановленим порядком», — повідомляють прикордонники.
У ДПСУ водночас звертають увагу, що у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.
Станом на ранок сьогодні в черзі на території Словаччини в бік України перебувають 625 вантажних транспортних засобів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.