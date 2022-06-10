Скраплений газ для авто почав дешевшати — Finance.ua
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Скраплений газ для авто почав дешевшати

Вчора 19:44Енергетика
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Популярний серед водіїв скраплений газ станом на четвер, 9 червня, торгувався в досить широкому діапазоні 60 000-72 000 грн/т, залежно від регіону. В середньому за тиждень ціни знизилися на 1 500 тис. грн/т.
За інформацією трейдерів, торгів із продажу автогазу «Укргазвидобування» на цьому тижні не проводило у зв’язку з браком ресурсу. На минулому аукціоні УГВ пропонувало газ за 75 000-77 000 грн/т, але продано було невелику кількість.
Тим часом ціни на скраплений газ у центральних і північних областях країни за тиждень знизилися на 1 000-2 000 грн/т, до 66 000-70 000 грн/т. У західних областях автогаз також просів у ціні на 2 000-3 000 грн/т, до 63 000-67 000 грн/т.
У східних областях вартість скрапленого газу традиційно вища, але також втратила 2-4 тис. гривень залежно від регіону й складає 70 000-73 000 грн/т. У південних регіонах пропан-бутанову суміш можна було придбати за 65 000-66 000 грн/т. Тобто зниження становило 1 000-2 000 грн/т порівняно з минулим тижнем.
Нагадаємо, ліміти на заправку автогазом, як правило, відсутні.
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За матеріалами: MMR
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