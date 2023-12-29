Skoda запустила продаж нового Superb Combi 2024 в Європі — Finance.ua

Skoda запустила продаж нового Superb Combi 2024 в Європі Сьогодні 21:33

Skoda запустила продаж нового Superb Combi 2024 в Європі

Нове покоління Skoda Superb починає прибувати до дилерських центрів Європи. Дуже цікавий автомобіль піддався комплексному оновленню, і продаватиметься у двох варіантах кузова: ліфтбек та універсал. На останній вже опубліковані ціни та відкритий доступ до конфігуратора, який розкриває деталі пропозиції.

На цей час модель буде доступна лише у сімейному варіанті кузова та у невеликій кількості версій. Пізніше лінійка буде розширена новими комплектаціями, новими двигунами і, звичайно, кузовом седан.

На початковому етапі Skoda пропонує нову лінійку універсал у комплектаціях Selection вартістю від 46 200 до 49 200 євро та Laurin & Klement вартістю від 51 700 до 54 700 євро.

У стандартне обладнання Skoda Superb Combi Selection увійшли 17-дюймові легкосплавні диски, протитуманні вогні, світлодіодні фари, ДХВ та ліхтарі, автоматичне освітлення та датчик дощу, зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, складанням та підігрівом.

У салоні - дзеркало заднього виду з функцією автозатемнення, автоматичний клімат-контроль з регулюванням температури в трьох зонах, електричні склопідіймачі, 10-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи з Android Auto і Apple CarPlay, Bluetooth, USB-з'єднання, мультикермо, що регулюється по висоті та глибині, система безключового доступу та запуску, передній центральний підлокітник, а також передні сидіння з підігрівом, функцією масажу та регулюванням по висоті.

У списку активних та пасивних систем безпеки — передні та задні датчики паркування, камера заднього виду, кілька подушок безпеки (передні, колінні, бічні та шторки), центральний замок з дистанційним керуванням, попередження про зміну смуги руху.

Комплектація Skoda Superb Combi Laurin & Klement додає 18-дюймові легкосплавні диски, матричні світлодіодні фари, передні сидіння з підігрівом, вентиляцією та функцією масажу, інформаційно-розважальну систему з 13-дюймовим сенсорним екраном та навколишнє освітлення.

Що стосується механічної частини, то новий Superb Combi надійде у продаж із двома двигунами: 1,5-літровим бензиновим eTSI потужністю 150 к.с. і крутним моментом 250 Нм і 2,0-літровий дизель TDI потужністю 150 к.с. та 340 Нм. Обидва поєднуються з 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG з подвійним зчепленням та системою переднього приводу. Бензиновий двигун електрифікований за технологією м’якого гібрида (MHEV) з напругою 48 В.

Ampercar За матеріалами:

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