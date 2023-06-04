Skoda наростила свою частку на українському ринку — Finance.ua

Skoda наростила свою частку на українському ринку 04.06.2023, 01:54 — Фондовий ринок

Чеський автовиробник Skoda відзначив Україну спеціальною нагородою і відзвітував про результати діяльності.

Так, за підсумками 2022 року команда компанії «Єврокар», офіційного дистриб’ютора Skoda в Україні, не тільки увійшла до п’ятірки найкращих країн за показником долі ринку у Європі, а й отримала унікальну нагороду — Skoda Special Recognition Award. Таким чином автовиробник відзначив «наполегливу працю і залученість української команди у складних умовах».

У компанії зазначили, що в 2022 році, незважаючи на загальне падіння продажу автомобілів в Україні, Skoda збільшила долю ринку до 7,1%, що стало найкращим показником бренду за останні 15 років.

Крім того, протягом п’яти років Skoda входить до четвірки найбільш популярних автомобільних брендів в Україні, а модель Skoda Octavia є беззаперечним лідером у своєму сегменті протягом 10 років.

Водночас флагманський кросовер Skoda Kodiaq займає, як у попередні роки, другу позицію в сегменті з долею 22,8% (+7,1%). Він залишається одним з найпопулярніших в Україні кросоверів і входить до топ-5 нових моделей.

Як повідомлялось, Skoda покращує умови кредитування для своїх клієнтів.

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