Skoda наростила свою частку на українському ринку — Finance.ua
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Skoda наростила свою частку на українському ринку

Фондовий ринок
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Чеський автовиробник Skoda відзначив Україну спеціальною нагородою і відзвітував про результати діяльності.
Так, за підсумками 2022 року команда компанії «Єврокар», офіційного дистриб’ютора Skoda в Україні, не тільки увійшла до п’ятірки найкращих країн за показником долі ринку у Європі, а й отримала унікальну нагороду — Skoda Special Recognition Award. Таким чином автовиробник відзначив «наполегливу працю і залученість української команди у складних умовах».
У компанії зазначили, що в 2022 році, незважаючи на загальне падіння продажу автомобілів в Україні, Skoda збільшила долю ринку до 7,1%, що стало найкращим показником бренду за останні 15 років.
Крім того, протягом п’яти років Skoda входить до четвірки найбільш популярних автомобільних брендів в Україні, а модель Skoda Octavia є беззаперечним лідером у своєму сегменті протягом 10 років.
Водночас флагманський кросовер Skoda Kodiaq займає, як у попередні роки, другу позицію в сегменті з долею 22,8% (+7,1%). Він залишається одним з найпопулярніших в Україні кросоверів і входить до топ-5 нових моделей.
Як повідомлялось, Skoda покращує умови кредитування для своїх клієнтів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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