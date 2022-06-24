Складність майнінгу біткойна знизилася на 2,35% — Finance.ua
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Складність майнінгу біткойна знизилася на 2,35%

Фінтех і Картки
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Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти впала на 2,35% — до 29,57 Т. Показник знизився до рівня, що передував травневому обвалу ринку.
Середній хешрейт за двотижневий період з останньої зміни показника становить 211,6 EH/s. 11 червня показник обчислювальної потужності мережі (згладжений 7-денною ковзною середньою) досяг максимального значення — 231 EH/s.
Аналітики Arcane Research зазначили, що за поточної ціни біткойна грошовий потік майнерів скоротився на 80% відносно піку в листопаді 2021 року. ASIC-майнер останнього покоління Antminer S19 приносить близько $13 000 у розрахунку на один видобутий BTC (за вартості електроенергії $40 за МВт∙год). Застарілі Antminer S9 вже працюють на збиток.
За даними експертів Arcane Research, у травні публічні майнінгові компанії вперше продали всі видобуті за місяць біткойни. Зазвичай частка реалізованих монет становила від 25% до 40%.
На цьому тлі у канадській фірмі Bitfarms заявили про відмову від стратегії накопичення намайненої криптовалюти. Компанія реалізувала 3000 BTC і не відкидає продаж щоденно видобутих приблизно 14 BTC.
У Marathon Digital Holdings, навпаки, підтвердили прихильність до політики зберігання згенерованих біткойнів.
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За матеріалами:
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