Складність майнінгу біткойна знизилася на 2,35% — Finance.ua

Складність майнінгу біткойна знизилася на 2,35% 24.06.2022, 02:32 — Фінтех і Картки

Внаслідок чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти впала на 2,35% — до 29,57 Т. Показник знизився до рівня, що передував травневому обвалу ринку.

Середній хешрейт за двотижневий період з останньої зміни показника становить 211,6 EH/s. 11 червня показник обчислювальної потужності мережі (згладжений 7-денною ковзною середньою) досяг максимального значення — 231 EH/s.

Аналітики Arcane Research зазначили, що за поточної ціни біткойна грошовий потік майнерів скоротився на 80% відносно піку в листопаді 2021 року. ASIC-майнер останнього покоління Antminer S19 приносить близько $13 000 у розрахунку на один видобутий BTC (за вартості електроенергії $40 за МВт∙год). Застарілі Antminer S9 вже працюють на збиток.

За даними експертів Arcane Research, у травні публічні майнінгові компанії вперше продали всі видобуті за місяць біткойни. Зазвичай частка реалізованих монет становила від 25% до 40%.

На цьому тлі у канадській фірмі Bitfarms заявили про відмову від стратегії накопичення намайненої криптовалюти. Компанія реалізувала 3000 BTC і не відкидає продаж щоденно видобутих приблизно 14 BTC.

У Marathon Digital Holdings, навпаки, підтвердили прихильність до політики зберігання згенерованих біткойнів.

До речі, заробити більше на криптовалюті ви зможете, скориставшись EXMO — криптовалютною биржею, що працює в Україні, Польщі та інших країнах.

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