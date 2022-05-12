Складність майнінгу Bitcoin встановила новий максимум — Finance.ua

Складність майнінгу Bitcoin встановила новий максимум

11 травня в результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 4,89% і досягла рекордної позначки 31,25 Т.

З початку 2022 року показник лише тричі коригувався у негативний бік. Максимальне зниження становило 1,49%.

За період із попереднього перерахунку середній хешрейт досяг 223,7 EH/s.

Зазначимо, складність майнінгу — це параметр блокчейн-мережі, що показує, наскільки важко зробити математичний розрахунок для знаходження нового блоку і, відповідно, отримати нагороду.

Відповідно до Glassnode, згладжений семиденний ковзної середньої показник обчислювальної потужності мережі Bitcoin становить 222,2 EH/s. Максимум у 227,2 EH/s зафіксовано 5 травня.

За 2022 рік хешрейт збільшився приблизно на 32%.

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