Складність майнінгу Bitcoin встановила новий максимум — Finance.ua
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Складність майнінгу Bitcoin встановила новий максимум

Вчора 04:53Технології&Авто
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11 травня в результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 4,89% і досягла рекордної позначки 31,25 Т.
З початку 2022 року показник лише тричі коригувався у негативний бік. Максимальне зниження становило 1,49%.
За період із попереднього перерахунку середній хешрейт досяг 223,7 EH/s.

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Зазначимо, складність майнінгу — це параметр блокчейн-мережі, що показує, наскільки важко зробити математичний розрахунок для знаходження нового блоку і, відповідно, отримати нагороду.
Відповідно до Glassnode, згладжений семиденний ковзної середньої показник обчислювальної потужності мережі Bitcoin становить 222,2 EH/s. Максимум у 227,2 EH/s зафіксовано 5 травня.
За 2022 рік хешрейт збільшився приблизно на 32%.
За матеріалами: Forklog
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