Складено список найбільш надійних та довговічних седанів і хетчбеків (інфографіка) — Finance.ua

Складено список найбільш надійних та довговічних седанів і хетчбеків (інфографіка) Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Спеціалісти iSeeCars склали рейтинг найнадійніших седанів та хетчбеків у 2022 році.

Під час нового дослідження експерти iSeeCars відібрали 10 моделей седанів та хетчбеків, у яких на частку екземплярів з пробігом понад 200 тис. миль (близько 322 тис. км) припадає найбільша кількість машин.

Найнадійніший і найдовговічніший седан на ринку за версією фахівців дослідницької компанії iSeeCars — це Toyota Avalon. За належного обслуговування ця модель здатна без проблем проїхати мінімум 245 710 миль або 395 431 кілометрів, вважають експерти.

До слова, більшість цих моделей можна знайти на вторинному ринку України. За даними популярного ресурсу з продажів авто AUTO.RIA, ціни на Toyota Avalon стартують від 3,2 тис. доларів.

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