Складено список найбільш надійних та довговічних седанів і хетчбеків (інфографіка) — Finance.ua
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Складено список найбільш надійних та довговічних седанів і хетчбеків (інфографіка)

Технології&Авто
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Спеціалісти iSeeCars склали рейтинг найнадійніших седанів та хетчбеків у 2022 році.
Під час нового дослідження експерти iSeeCars відібрали 10 моделей седанів та хетчбеків, у яких на частку екземплярів з пробігом понад 200 тис. миль (близько 322 тис. км) припадає найбільша кількість машин.
Найнадійніший і найдовговічніший седан на ринку за версією фахівців дослідницької компанії iSeeCars — це Toyota Avalon. За належного обслуговування ця модель здатна без проблем проїхати мінімум 245 710 миль або 395 431 кілометрів, вважають експерти.
Складено список найбільш надійних та довговічних седанів і хетчбеків (інфографіка)
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До слова, більшість цих моделей можна знайти на вторинному ринку України. За даними популярного ресурсу з продажів авто AUTO.RIA, ціни на Toyota Avalon стартують від 3,2 тис. доларів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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