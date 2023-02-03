Складено рейтинг потужних, але недорогих смартфонів — Finance.ua
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Складено рейтинг потужних, але недорогих смартфонів

Фондовий ринок
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Розробники популярного бенчмарку AnTuTu щомісяця складають рейтинги пристроїв за продуктивністю, серед яких є і перелік смартфонів у середньобюджетній категорії. І цей раз не став винятком — свіжий рейтинг за січень уже опубліковано.
Він примітний тим, що в ньому лише одна модель від Xiaomi, причому на десятому місці — це спростовує популярну думку про те, що даний китайський виробник випускає найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності.
Свіжий рейтинг виглядає так:
  1. iQOO Z6 — 599 585 балів;
  2. HONOR 80 — 582 614 балів;
  3. iQOO Z5 — 576 804 бали;
  4. OPPO Reno9 — 573 924 бали;
  5. OPPO Reno8 Pro 5G — 572 819 балів;
  6. HONOR 70 — 551 442 бали;
  7. Huawei Nova 10 Pro — 520 818 балів;
  8. Huawei Nova 10 — 519 046 балів;
  9. Realme 10 Pro+ — 508 770 балів;
  10. Redmi Note 12 Pro+ — 464 134 бали.
Складено рейтинг потужних, але недорогих смартфонів
За матеріалами:
ITsider.
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