Складено рейтинг потужних, але недорогих смартфонів — Finance.ua

Складено рейтинг потужних, але недорогих смартфонів Сьогодні 22:10 — Фондовий ринок

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu щомісяця складають рейтинги пристроїв за продуктивністю, серед яких є і перелік смартфонів у середньобюджетній категорії. І цей раз не став винятком — свіжий рейтинг за січень уже опубліковано.

Він примітний тим, що в ньому лише одна модель від Xiaomi, причому на десятому місці — це спростовує популярну думку про те, що даний китайський виробник випускає найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності.

Свіжий рейтинг виглядає так:

iQOO Z6 — 599 585 балів; HONOR 80 — 582 614 балів; iQOO Z5 — 576 804 бали; OPPO Reno9 — 573 924 бали; OPPO Reno8 Pro 5G — 572 819 балів; HONOR 70 — 551 442 бали; Huawei Nova 10 Pro — 520 818 балів; Huawei Nova 10 — 519 046 балів; Realme 10 Pro+ — 508 770 балів; Redmi Note 12 Pro+ — 464 134 бали.

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