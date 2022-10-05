Складані смартфони підбираються до одного відсотка від загальних продажів — Finance.ua

Складані смартфони підбираються до одного відсотка від загальних продажів Вчора 02:15 — Технології&Авто

Складані смартфони підбираються до одного відсотка від загальних продажів

Велика увага до різних пристроїв не завжди переходить у великі продажі. Так, складані смартфони з моменту своєї появи у 2019 році завжди збирають багато уваги від преси, блогерів та ентузіастів, але великої долі ринку в продажах такі моделі все ще не отримали.

Аналітична компанія IDC прогнозує, що цього року продажі складаних смартфонів дійдуть 13,5 млн одиниць. Проблема в тому, що це всього 1,1% від очікуваних загальних продажів у 1,325 млрд смартфонів загалом.

Тому голова досліджень глобального щоквартального моніторингу продажів смартфонів IDC Набіла Попал (Nabila Popal) не прогнозує широкої популярності складаних смартфонів. Згідно з прогнозами компанії, загальне щорічне зростання продажів складе 38,7% у період з 2011 по 2026 рік, але й тоді доля складаних смартфонів досягне лише 2,8%.

Також Попал додав, що такі ґаджети могли б продаватися значно краще, якби коштували дешевше, але особисто він не хотів би такого розвитку подій.

Постачальники повинні зосередитися на покращенні взаємодії з користувачами, збільшенні довіри до категорії та створенні довгострокового зростання. Він вважає, що складані пристрої — майбутнє Android-сматфонів класу «преміум», навіть якщо в цілому очікується, що вони охоплять менше як три відсотки світового обсягу до кінця прогнозованого нами періоду.

Попал також радить виробникам залишити поточне позиціювання складних пристроїв Samsung як «символ дорогого статусу», адже така ніша є дуже прибутковою. Можливо, це і є причиною, чому й інші виробники її підтримують. Окрім Apple, яка хоч і є лідером в такому ціновому сегменті, складаних смартфонів все ще не випускає.

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