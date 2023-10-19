Скільки заробляють українці в Румунії: де є вакансії — Finance.ua

Скільки заробляють українці в Румунії: де є вакансії Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українці в Румунії: де є вакансії

З початку повномасштабного вторгнення в Румунії було працевлаштовано 6954 українських громадян, а 500 румунських роботодавців висловили готовність прийняти на роботу українців.

Про це прозвітувало у вересні Міністерство праці та соціальної солідарності Румунії , інформує Міграційна платформа EWL.

Вже у серпні Міністерство праці Румунії повідомляло про найвищу кількість після 24 лютого 2022 року укладених з громадянами України договорів (6850), які виїхали до Румунії через війну. До повномасштабного вторгнення було укладено 1 125 трудових договорiв.

Що пропонують

За даними експертів Міграційної платформи EWL, для громадян України у Румунії пропонують найчастіше просту фізичну роботу. Це переважно вакансії, які не вимагають досвіду та знання румунської мови.

Восени для українців у Румунії є робота на підприємствах автомобільної галузі, харчової та переробної промисловості, пекарнях, тощо. Це в основному підприємства, які знаходяться у великих містах або їхніх передмістях.

Мінімальна зарплата становить близько 600 євро. В місяць можна заробити 900−1200 євро і до 1500 євро на руки у високий сезон виробництва.

При цьому більшість роботодавців надають безкоштовно житло, забезпечують безкоштовним проїздом до роботи, а також видають талони на харчування, які можна використати у румунських супермаркетах, як додатковий елемент мотивування працівників. Крім того, забезпечують опіку над дітьми жінок з України, поки вони працюють. Усе це перетворює Румунію не тільки на країну прихистку для українських біженців, а й новий напрямок для трудової міграції, який активно розвивається, — переконують аналітики EWL.

«Українські біженці приїжджають працювати в Румунію на 4−5 місяців, роблять 1−2 місяці перерви і знову повертаються. Таких серед наших клієнтів близько 20 відсотків. Ці тенденції стали виразними влітку. Це свідчить про формування явища трудової міграції та сезонних робіт для українських біженців до Румунії», - розповідає директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Чому обирають Румунію

Румунію обирають ще й через ліберальний підхід у легалізації та працевлаштуванні. На відміну від деяких країн ЄС Румунія не відмовляє у тимчасовому захисті, якщо людина вже користувалася прихистком в іншій країні ЄС.

«Українські біженці протягом півтора року побували і спробували пожити в кількох країнах Європи — десь не пасують умови, десь треба знати англійську, як наприклад, в Нідерландах, не всі країни ЄС видають тимчасовий захист повторно. Румунія ж охоче приймає всіх. Економіки країни розвивається завдяки інвестиціям, країна має значні кадрові потреби, тому використовує шанс заповнити дефіцит працівників. Кількість вакансій для працівників з України збільшується щомісяця», — твердить Марцін Колодзейчик.

Довідка Finance.ua:

за даними Євростату, Румунія увійшла до списку країн, де з серпня 2022 року фіксують найбільший приплив громадян України з тимчасовим захистом (понад 70 тис. людей);

у серпні в країні перебувало 137 850 громадян України з тимчасовим захистом. Румунська прикордонна служба фіксувала у середньому 15−17 тисяч в'їздів громадян України щодня у вересні. У жовтні до Румунії щодня в'їжджає у середньому 9 тис. громадян України;

у перші місяці після повномасштабного вторгнення більшість українських біженців обирали Румунію в першу чергу через членство в НАТО (64%). Працевлаштуванням були зацікавлені лише 27% українських біженців — свідчить дослідження «Біженці з України в Польщі, Чехії та Румунії», проведене у березні-травні 2022 року Міграційною платформою EWL, Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету у співпраці з Університетом Масарика в Брно та Бухарестським університетом.

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