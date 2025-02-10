Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено) — Finance.ua

Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)

Виплата за перший контракт є одноразовою допомогою, на яку мають право військовослужбовці, що підписують перший контракт із ЗСУ.

Розмір допомоги залежить від прожиткового мінімуму працездатних осіб, який затверджується кожного року в держбюджеті, станом на 1 січня. 2025 року він становить 3028,00 грн.

Тож нині, уклавши контракт, можна отримати:

особам рядового складу — вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 24 224 грн;

особам сержантського і старшинського складу — дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 27 252 грн;

особам офіцерського складу — десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року — 30 280 грн.

Така виплата передбачена військовим:

яких призначають на посади рядового складу строком на 3 роки;

яких призначають на посади сержантського та старшинського складу на 3 роки й більше;

яких призначають на посади офіцерського складу — 1 рік і більше;

які підписали контракт строком на 5 років і більше, з-поміж військовослужбовців, призначених на посади осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (підготовка яких здійснюється за державним замовленням), за умови вступу до виконання обов’язків за цими посадами.

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