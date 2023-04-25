Скільки військові можуть заробити на депозиті — Finance.ua

Скільки військові можуть заробити на депозиті Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Скільки військові можуть заробити на депозиті

Одразу кілька банків, бажаючи бачити захисників країни серед своїх клієнтів, розробили спеціальні депозитні програми.

Вклад «Захисник України» від Укрексімбанку. Мінімальна сума, на яку можна оформити депозит «Захисник України», — 25 тис. гривень, 1 тис. доларів або 1 тис. євро.

Термін дії депозитного договору — від 1 місяця (31 днів) до 10 років (3650 днів).

Процентні ставки:

у гривні — від 13,50% на 1-3 місяці до 17,50%* терміном від одного року до 10 років;

у доларах — від 1,15% на 1-3 місяці до 2,70%* терміном від одного року до 10 років;

в євро — від 0,20% на 1-3 місяці до 1,05% терміном від одного року до 10 років.

Вклад «Мій захисник» від Ощадбанку. Ощадбанк пропонує військовослужбовцям відкрити вклад «Мій захисник» у гривні строком на 3 або 6 місяців під процентну ставку 13% і 14% річних відповідно. Мінімальна сума вкладу — 5 тис. грн.. Максимальна сума — не обмежена. Ощадбанк пропонує військовослужбовцям відкрити вклад «Мій захисник» у гривні строком на 3 або 6 місяців під процентну ставку 13% і 14% річних відповідно. Мінімальна сума вкладу — 5 тис. грн.. Максимальна сума — не обмежена.

Вклад «Воїнам України» від Полікомбанку. Ця фінустанова пропонує відкрити вклад із назвою «Воїнам України» у трьох валютах: гривні, доларах США та євро. Мінімальна сума депозиту — 5 тис. гривень / 200 дол. / 200 євро.

Процентні ставки:

у гривні — 15,5% та 17% відповідно при щомісячній виплаті відсотків, 15,7% та 18,3% при виплаті відсотків наприкінці строку;

у доларах США та євро — відповідно 0,2% та 2,5% для щомісячної виплати, 0,2% та 2,6% — при виплаті відсотків наприкінці терміну.

Вклад «Слава Героям» від ПриватБанку. Для військовослужбовців банк запропонував вклад «Слава Героям» строком на 12 місяців під 14% річних з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків. Для військовослужбовців банк запропонував вклад «Слава Героям» строком на 12 місяців під 14% річних з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків.

Що варто зазначити: відкрити вклад у банку зможуть не всі військовослужбовці, а лише ті, хто отримує цільові виплати за зарплатними проєктами.

Максимальна сума вкладу обмежена в 500 тис. гривень.

Вклад «Військовий» від Укргазбанку. Тут можна оформити вклад як у гривні, так і в доларах США. Термін дії депозиту може бути від 1 місяця до двох років. Тут можна оформити вклад як у гривні, так і в доларах США. Термін дії депозиту може бути від 1 місяця до двох років.

Процентні ставки у гривні — від 11% терміном 1-3 місяці до 18% на 18-24 місяці. У доларах США — від 0,35% на 1–3 місяці до 1,25% на 18–24 місяці.

Мінімальна сума вкладу — 1 тис. гривень чи 100 доларів США, що дуже демократично.

Вклад «Дохідний з поповненням» від Кристалбанку. Деякі банки пішли іншим шляхом. Не створюючи спеціальний продукт під клієнтів-військовослужбовців, вони додали до наявних продуктів додаткові умови. Деякі банки пішли іншим шляхом. Не створюючи спеціальний продукт під клієнтів-військовослужбовців, вони додали до наявних продуктів додаткові умови.

У цьому банку військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей при оформленні депозиту «Дохідний з поповненням» строком на 6 та 12 місяців додається 0,5% до чинної на момент оформлення процентної ставки.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

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