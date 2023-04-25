Скільки військові можуть заробити на депозиті — Finance.ua

Скільки військові можуть заробити на депозиті
Одразу кілька банків, бажаючи бачити захисників країни серед своїх клієнтів, розробили спеціальні депозитні програми.
Про це сказано в статті Finance.ua Вклади для військовослужбовців: що пропонують банки.
Вклад «Захисник України» від Укрексімбанку. Мінімальна сума, на яку можна оформити депозит «Захисник України», — 25 тис. гривень, 1 тис. доларів або 1 тис. євро.
Термін дії депозитного договору — від 1 місяця (31 днів) до 10 років (3650 днів).
Процентні ставки:
- у гривні — від 13,50% на 1-3 місяці до 17,50%* терміном від одного року до 10 років;
- у доларах — від 1,15% на 1-3 місяці до 2,70%* терміном від одного року до 10 років;
- в євро — від 0,20% на 1-3 місяці до 1,05% терміном від одного року до 10 років.
Вклад «Мій захисник» від Ощадбанку. Ощадбанк пропонує військовослужбовцям відкрити вклад «Мій захисник» у гривні строком на 3 або 6 місяців під процентну ставку 13% і 14% річних відповідно. Мінімальна сума вкладу — 5 тис. грн.. Максимальна сума — не обмежена.
Вклад «Воїнам України» від Полікомбанку. Ця фінустанова пропонує відкрити вклад із назвою «Воїнам України» у трьох валютах: гривні, доларах США та євро. Мінімальна сума депозиту — 5 тис. гривень / 200 дол. / 200 євро.
Процентні ставки:
- у гривні — 15,5% та 17% відповідно при щомісячній виплаті відсотків, 15,7% та 18,3% при виплаті відсотків наприкінці строку;
- у доларах США та євро — відповідно 0,2% та 2,5% для щомісячної виплати, 0,2% та 2,6% — при виплаті відсотків наприкінці терміну.
Вклад «Слава Героям» від ПриватБанку. Для військовослужбовців банк запропонував вклад «Слава Героям» строком на 12 місяців під 14% річних з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків.
Що варто зазначити: відкрити вклад у банку зможуть не всі військовослужбовці, а лише ті, хто отримує цільові виплати за зарплатними проєктами.
Максимальна сума вкладу обмежена в 500 тис. гривень.
Вклад «Військовий» від Укргазбанку. Тут можна оформити вклад як у гривні, так і в доларах США. Термін дії депозиту може бути від 1 місяця до двох років.
Процентні ставки у гривні — від 11% терміном 1-3 місяці до 18% на 18-24 місяці. У доларах США — від 0,35% на 1–3 місяці до 1,25% на 18–24 місяці.
Мінімальна сума вкладу — 1 тис. гривень чи 100 доларів США, що дуже демократично.
Вклад «Дохідний з поповненням» від Кристалбанку. Деякі банки пішли іншим шляхом. Не створюючи спеціальний продукт під клієнтів-військовослужбовців, вони додали до наявних продуктів додаткові умови.
У цьому банку військовослужбовцям, а також членам їхніх сімей при оформленні депозиту «Дохідний з поповненням» строком на 6 та 12 місяців додається 0,5% до чинної на момент оформлення процентної ставки.
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