Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри — Finance.ua

Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри Сьогодні 10:14

Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри, www.pravda.com.ua

Витрати на утримання ув’язненого Україні обходяться в кілька десятків гривень на добу. Водночас видатки на систему є набагато більшими.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«Витрати на одного в’язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему — це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати — в залежності від методології», — заявив міністр.

Утримання російських військовополонених

В березні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала про те, що на утримання одного військовополоненого терориста Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця. Йдеться про витрати на:

одяг;

медичне забезпечення;

їжу;

комунальні послуги;

облаштування місця тримання;

персонал;

охорону.

Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше — близько 11 000 грн на місяць.

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