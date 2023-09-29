Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри — Finance.ua

Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри
Витрати на утримання ув’язненого Україні обходяться в кілька десятків гривень на добу. Водночас видатки на систему є набагато більшими.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
«Витрати на одного в’язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему — це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати — в залежності від методології», — заявив міністр.
Утримання російських військовополонених
В березні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала про те, що на утримання одного військовополоненого терориста Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця. Йдеться про витрати на:
- одяг;
- медичне забезпечення;
- їжу;
- комунальні послуги;
- облаштування місця тримання;
- персонал;
- охорону.
Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше — близько 11 000 грн на місяць.
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