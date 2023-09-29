Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри — Finance.ua
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Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри

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Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри
Скільки Україні обходиться утримання ув’язненого: в Мін'юсті озвучили цифри, www.pravda.com.ua
Витрати на утримання ув’язненого Україні обходяться в кілька десятків гривень на добу. Водночас видатки на систему є набагато більшими.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.
«Витрати на одного в’язня є мізерними, це буквально кілька десятків гривень на день. Якщо ж мова йде про всі видатки на систему — це включає комунальні платежі, електрика, каналізація, адміністративні витрати. Загальні бюджети ми говоримо про мільярди гривень, конкретні витрати — в залежності від методології», — заявив міністр.

Утримання російських військовополонених

В березні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповідала про те, що на утримання одного військовополоненого терориста Україна витрачає близько 10 000 грн щомісяця. Йдеться про витрати на:
  • одяг;
  • медичне забезпечення;
  • їжу;
  • комунальні послуги;
  • облаштування місця тримання;
  • персонал;
  • охорону.
Водночас утримання ув’язненого в СІЗО становить не набагато більше — близько 11 000 грн на місяць.
За матеріалами:
РБК-Україна
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