Скільки тонн палива імпортували до України у липні — Finance.ua

Скільки тонн палива імпортували до України у липні Вчора 11:14 — Енергетика

У липні Україна імпортувала 760 тисяч тонн нафтопродуктів, що свідчить про повернення довоєнного рівня імпорту.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів.

«Україна імпортувала орієнтовно 760 тис. тонн бензину, дизеля та автогазу. Це порівняно з імпортом довоєнного періоду», — сказав він.

Раніше міністр економіки Юлія Свириденко повідомляла, що у березні 2022 року Україна імпортувала 60 тис. тонн нафтопродуктів, у квітні — 191 тис. тонн, у травні — 380 тис. тонн.

У червні планувалося збільшити імпорт нафтопродуктів у 1,6 разу порівняно із травнем — до 600 тис. тонн. Зокрема, 2/3 з них має становити дизпаливо, 1/3 — бензин та скраплений газ.

Раніше у Мінекономіки заявили, що повернення акцизу на пальне не вплине на ціни для населення, але має важливе значення для наповнення держбюджету та відновлення пошкодженої російськими військами інфраструктури.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримає додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

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