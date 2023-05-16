Скільки росія витратила коштів на нічну атаку по Україні — Finance.ua
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Скільки росія витратила коштів на нічну атаку по Україні

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Нічна атака росії по Україні, яка відбулася 16 травня, країні-агресору коштувала щонайменше 119 млн дол. Такі підрахунки зробили журналісти «Економічна правда» за даними командування Повітряних сил ЗСУ.
Одна аеробалістична ракета «Калібр» коштує 6,5 млн дол, тобто за 9 таких випущених ракет потрібно заплатити 58,5 млн дол.
Загалом, росія вночі 16 травня випустила по Україні:
  • 6 аеробалістиних ракет «Кинджал»;
  • 9 крилатих ракет «Калібр»;
  • 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);
  • 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;
  • 3 БПЛА «Орлан», SuperCam.
Ціна гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал» стартує від 10 млн дол, загальна вартість 6 пусків — 60 млн дол.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131 коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тому 6 таких БпЛА окупантам обійшлися в 280 тис дол.
Як раніше рахували в Генштабі, безпілотник «Орлан-10» коштує 100 тис дол. Таку ж ціну при розрахунках заклали за безпілотник SuperCam.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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