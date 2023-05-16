Скільки росія витратила коштів на нічну атаку по Україні — Finance.ua

Скільки росія витратила коштів на нічну атаку по Україні
Нічна атака росії по Україні, яка відбулася 16 травня, країні-агресору коштувала щонайменше 119 млн дол. Такі підрахунки зробили журналісти «Економічна правда» за даними командування Повітряних сил ЗСУ.
Одна аеробалістична ракета «Калібр» коштує 6,5 млн дол, тобто за 9 таких випущених ракет потрібно заплатити 58,5 млн дол.
Загалом, росія вночі 16 травня випустила по Україні:
- 6 аеробалістиних ракет «Кинджал»;
- 9 крилатих ракет «Калібр»;
- 3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);
- 6 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- 3 БПЛА «Орлан», SuperCam.
Ціна гіперзвукової ракети Х-47 «Кинджал» стартує від 10 млн дол, загальна вартість 6 пусків — 60 млн дол.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131 коштують від 20 тис дол до 50 тис дол за одиницю. Тому 6 таких БпЛА окупантам обійшлися в 280 тис дол.
Як раніше рахували в Генштабі, безпілотник «Орлан-10» коштує 100 тис дол. Таку ж ціну при розрахунках заклали за безпілотник SuperCam.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною