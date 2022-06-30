Скільки потрібно грошей, щоб побудувати будинок у Польщі — Finance.ua

Скільки потрібно грошей, щоб побудувати будинок у Польщі Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Скільки потрібно грошей, щоб побудувати будинок у Польщі

Зведення приватного будинку в Польщі цьогоріч обійдеться в середньому на 50 тисяч злотих дорожче, ніж рік тому. Про це йдеться в звіті компанії rankomat.pl.

Експерти проаналізували ринок будівельних фахівців і основні витрати на зведення будинку. Основою для розрахунку стали дослідження Wavemaker і дані порталу kb.pl для будинків площею 100 м2, 140 м2 і 195 м2.

«Усі суми на будівництво будинку є ставками нетто і не включають 8% ПДВ, а також певні витрати, такі як придбання та облаштування ділянки під будівництво, придбання проєкту будинку, обробка будинку під ключ та його обладнання, а також озеленення і закладання саду біля будинку», — додали автори.

Згідно з дослідженням, найбільшою проблемою на етапі будівництва та ремонту будинку є фінанси: так, 53% респондентів відчули зростання цін на матеріали, а 41% мали непередбачені витрати.

«Більша частина респондентів визнали, що витратили на будівництво більше, ніж планувалося. Найбільша група (20%) заявила, що вони перевищили бюджет від 1001 до 5000 злотих. Трохи менше респондентів (17%) виклали від 101 до 500 злотих», — йдеться у прес-релізі.

Скільки доведеться заплатити за будівництво житла

Дослідники зазначають, що «чим більший будинок, тим виразніша різниця у вартості будівництва з роками».

якщо будується житло площею 195 м2 за стандартом забудовника, то вартість такої інвестиції складе в середньому 470 тис. злотих. Роком раніше вона була ще 412 тис. злотих, а 5 років тому 319 тис. злотих. Щороку вона додає в ціні в середньому на 30 тис. злотих;

за стандартом забудовника, то вартість такої інвестиції складе в середньому 470 тис. злотих. Роком раніше вона була ще 412 тис. злотих, а 5 років тому 319 тис. злотих. Щороку вона додає в ціні в середньому на 30 тис. злотих; у свою чергу, будинок площею 140 м2 без оздоблення у 2022 році коштуватиме в середньому 410 тис. злотих, тоді як минулого року він коштував 358 тис. злотих, а 5 років тому — 276 тис. злотих. Тут темп зростання в середньому становить 26 800 злотих на рік;



без оздоблення у 2022 році коштуватиме в середньому 410 тис. злотих, тоді як минулого року він коштував 358 тис. злотих, а 5 років тому — 276 тис. злотих. Тут темп зростання в середньому становить 26 800 злотих на рік; щороку на будівництво будинку площею 100 м2 до норми забудовника потрібно витрачати ще 22 тис. злотих. Якщо у 2018 році вистачило 232 тис. злотих, у 2021 р. — 300 тис. злотих, то цього року потрібно вже 342 тис. злотих, тобто на 42 тис. злотих більше.



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