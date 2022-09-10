​​Скільки податків з доходу платять українці — Finance.ua

​​Скільки податків з доходу платять українці Вчора 14:13

Існує кілька версій розміру загальної ставки оподаткування доходів найманих працівників: 34%, 37% або 42,5%. Як насправді вирахувати податки, розбирався телеграм-канал Монополіст.

В Україні діють три податкові збори на доходи:

Податок на доходи фізичних осіб, ПДФО — 18%.

Військовий збір, ВЗ — 1,5%.

Єдиний соціальний внесок, ЄСВ — 22%.

Якщо все сплюсувати, виходить 41,5%. Але це не вірна цифра. Для прикладу, ставка Податку на додану вартість (ПДВ) складає 20%. Але в сумі чеку (вартість + ПДВ), ПДВ складає 16,67%.

На початку року голова Податкового комітету Ради Данило Гетманцев в одному з інтерв’ю озвучив, що ефективна податкова ставка для доходів: 37%. Така цифра виходить, якщо всі три податки включати в тіло бази оподаткування. Цей принцип хибний.

10-10-10. Вчора бухгалтерію розрахунків податку гарно Ми у своєму дописі помилково використали цифру 37%, коли писали про ідеюВчора бухгалтерію розрахунків податку гарно описав експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Теорія така: базою оподаткування для всіх податків є дохід співробітника до оподаткування.

Приклад розписаний у таблиці.

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