​​Скільки податків з доходу платять українці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

​​Скільки податків з доходу платять українці

1070
Існує кілька версій розміру загальної ставки оподаткування доходів найманих працівників: 34%, 37% або 42,5%. Як насправді вирахувати податки, розбирався телеграм-канал Монополіст.
В Україні діють три податкові збори на доходи:
  • Податок на доходи фізичних осіб, ПДФО — 18%.
  • Військовий збір, ВЗ — 1,5%.
  • Єдиний соціальний внесок, ЄСВ — 22%.
Якщо все сплюсувати, виходить 41,5%. Але це не вірна цифра. Для прикладу, ставка Податку на додану вартість (ПДВ) складає 20%. Але в сумі чеку (вартість + ПДВ), ПДВ складає 16,67%.
На початку року голова Податкового комітету Ради Данило Гетманцев в одному з інтерв’ю озвучив, що ефективна податкова ставка для доходів: 37%. Така цифра виходить, якщо всі три податки включати в тіло бази оподаткування. Цей принцип хибний.
Ми у своєму дописі помилково використали цифру 37%, коли писали про ідею 10-10-10. Вчора бухгалтерію розрахунків податку гарно описав експерт CASE Україна Євген Дубогриз.
Теорія така: базою оподаткування для всіх податків є дохід співробітника до оподаткування.

Які податки мають платити українці з 2022 року

Приклад розписаний у таблиці.
​​Скільки податків з доходу платять українці

Куди інвестувати під час війни

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.