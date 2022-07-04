Скільки можна заробити на вкладах у землю: інвестиційний мітап — Finance.ua

Скільки можна заробити на вкладах у землю: інвестиційний мітап Вчора 14:30 — Особисті фінанси

Скільки можна заробити на вкладах у землю: інвестиційний мітап

Після відкриття ринку землі у липні 2021 року до традиційних для українців фінансових інструментів — нерухомість, депозити, облігації, бізнес — додався ще один: земля сільськогосподарського призначення.

Земля традиційно вважається одним з найнадійніших об’єктів вкладання коштів. В Україні ж до цього активу інвестори поки що тільки звикають. Втім, в інвестиційній привабливості гектара та реальних перспективах росту його вартості не сумніваються навіть найзатятіші скептики. А тому тих, хто вирішує інвестувати в землю, стає дедалі більше

Власник земельної ділянки отримує прибуток від агровиробників у вигляді рентної плати. У середньому рентна плата становить 8%-12% від ринкової вартості землі.

Крім рентних платежів, власник землі також отримує додатковий прибуток за рахунок зростання ринкової ціни землі. На тлі зростання глобального попиту на продукти харчування при дефіциті земельних ресурсів протягом останніх 10 років вартість сільгоспугідь у сусідніх країнах зростала в середньому на 15%-20% на рік. Таким чином, середньорічна дохідність від інвестицій у землю становить 23%-30%.

Що треба зробити щоб купити інвестиційно привабливу ділянку:

Визначитися з регіоном і дослідити там ринок землі: яка середня вартість ділянки і яку площу можна придбати, виходячи зі свого бюджету.

Вибрати ділянку. А це завдання «із зірочкою» тому що є великий ризик натрапити на шахраїв.



Перевірити ділянку. А саме поцікавитися документами на неї, щоб вся інформація була внесена правильно.



Зробити оплату. Має здійснюватися обов’язково в безготівковій формі.



Укласти договір. Укладання угоди про придбання землі здійснюється із залученням нотаріуса.



Запрошуємо на інвестиційний мітап: «Інвестиції у землю під час війни. Як працює ринок землі в Україні»

— Дізнаємося скільки може заробити роздрібний інвестор на земельних інвестиціях, включаючи орендні платежі та потенціал зростання вартості землі.

— Поговоримо, де шукати продавців і як перевірити земельну ділянку, оформити угоду і убезпечити себе від шахраїв.

— З’ясуємо, які є витрати, пов’язані з володінням земельним активом.

— Порівняємо найпопулярніші серед українців інвестиційні інструменти за критеріями: дохідність, окупність, ліквідність, вартість ризику.

— Оглянемо весь спектр питань для розуміння земельного інвестування з поправкою на особливості військового часу.

Дата: 5 липня 2022 року

Час проведення: з 13:00 до 19:00.

Формат: ONLINE.

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