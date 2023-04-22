Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші — Finance.ua

Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші Сьогодні 19:46 — Особисті фінанси

Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші

Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня, таких було 32,8% від загальної кількості розмитнених.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Загалом 62,3% усіх імпортних вживаних легковиків протягом березня коштували менш як $5 тисяч, а менш як $10 тисяч — 82,9%.

Цінова структура імпортних легковиків у березні 2023 року, Графік: eauto.org.ua

Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.

У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими у березні виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з Китаю. Їх середня вартість склала $30,2 тисячі.

На другому місці розташувалася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому — Грузія ($13,7 тис.). Також середня вартість була досить високою в авто зі Словенії ($11,8 тис.) та Південної Кореї ($10,7 тис.).

Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.);

Китай — $30 207. Угорщина — $16 074. Грузія — $13 771. Словенія — $11 756. Південна Корея — $10 719. США — $9 993. Австрія — $9 655. Норвегія — $9 250. Канада — $8 350. Бельгія — $7 570. Італія — $6 344. Словаччина — $6 006. Польща — $5 653. Данія — $4 537. Швеція — $4 469. Литва — $4 071. Німеччина — $3 979. Естонія — $3 757. Чехія — $3 689. Нідерланди — $3 334. Франція — $3 320. Швейцарія — $3 302. Фінляндія — $3 240. Великобританія — $3 165. Латвія — $2 669.

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