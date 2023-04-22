Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші — Finance.ua

Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші
Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня, таких було 32,8% від загальної кількості розмитнених.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Загалом 62,3% усіх імпортних вживаних легковиків протягом березня коштували менш як $5 тисяч, а менш як $10 тисяч — 82,9%.
Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.
У яких країнах авто найдешевші?
Найдорожчими у березні виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з Китаю. Їх середня вартість склала $30,2 тисячі.
На другому місці розташувалася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому — Грузія ($13,7 тис.). Також середня вартість була досить високою в авто зі Словенії ($11,8 тис.) та Південної Кореї ($10,7 тис.).
Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.);
- Китай — $30 207.
- Угорщина — $16 074.
- Грузія — $13 771.
- Словенія — $11 756.
- Південна Корея — $10 719.
- США — $9 993.
- Австрія — $9 655.
- Норвегія — $9 250.
- Канада — $8 350.
- Бельгія — $7 570.
- Італія — $6 344.
- Словаччина — $6 006.
- Польща — $5 653.
- Данія — $4 537.
- Швеція — $4 469.
- Литва — $4 071.
- Німеччина — $3 979.
- Естонія — $3 757.
- Чехія — $3 689.
- Нідерланди — $3 334.
- Франція — $3 320.
- Швейцарія — $3 302.
- Фінляндія — $3 240.
- Великобританія — $3 165.
- Латвія — $2 669.
Нагадаємо, що страхування каско захистить ваш автомобіль від можливих збитків на дорогах. Каско покриває ризики ДТП, викрадення, стихійні лиха тощо. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:
Хочу оформити каско 🚗
Поділитися новиною