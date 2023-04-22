Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші — Finance.ua
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Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші

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Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші
Скільки коштують вживані авто з-за кордону: де авто найдешевші
Основна тенденція українського імпорту залишається незмінною: найбільший попит серед українців мають доступні автомобілі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками березня, таких було 32,8% від загальної кількості розмитнених.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Загалом 62,3% усіх імпортних вживаних легковиків протягом березня коштували менш як $5 тисяч, а менш як $10 тисяч — 82,9%.
Цінова структура імпортних легковиків у&nbsp;березні 2023 року
Цінова структура імпортних легковиків у березні 2023 року, Графік: eauto.org.ua
Середня ціна імпортного легковика з пробігом у березні склала $6 287. Це на 4,2% менше, ніж у лютому.

У яких країнах авто найдешевші?

Найдорожчими у березні виявилися вживані легковики, котрі українці привозили з Китаю. Їх середня вартість склала $30,2 тисячі.
На другому місці розташувалася Угорщина (середня вартість $16,1 тис.), а на третьому — Грузія ($13,7 тис.). Також середня вартість була досить високою в авто зі Словенії ($11,8 тис.) та Південної Кореї ($10,7 тис.).
Найнижчою середня митна вартість виявилася у вживаних легковиків з Латвії ($2,7 тис.), Великобританії ($3,2 тис.) та Фінляндії ($3,2 тис.);
  1. Китай — $30 207.
  2. Угорщина — $16 074.
  3. Грузія — $13 771.
  4. Словенія — $11 756.
  5. Південна Корея — $10 719.
  6. США — $9 993.
  7. Австрія — $9 655.
  8. Норвегія — $9 250.
  9. Канада — $8 350.
  10. Бельгія — $7 570.
  11. Італія — $6 344.
  12. Словаччина — $6 006.
  13. Польща — $5 653.
  14. Данія — $4 537.
  15. Швеція — $4 469.
  16. Литва — $4 071.
  17. Німеччина — $3 979.
  18. Естонія — $3 757.
  19. Чехія — $3 689.
  20. Нідерланди — $3 334.
  21. Франція — $3 320.
  22. Швейцарія — $3 302.
  23. Фінляндія — $3 240.
  24. Великобританія — $3 165.
  25. Латвія — $2 669.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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