Скільки коштують надійність та безпека в енергетиці — оцінка «Укренерго» — Finance.ua

Скільки коштують надійність та безпека в енергетиці — оцінка «Укренерго» Вчора 13:39 — Енергетика

Скільки коштують надійність та безпека в енергетиці — оцінка «Укренерго»

Україні необхідно в найближчі 5−10 років реалізувати низку проєктів щодо збільшення потужності та гнучкості енергосистеми, обсяг інвестицій у які становитиме близько $15 млрд, заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Буде ще незліченна кількість зим, які пройде. І наш божевільний сусід нікуди не подінеться. Тому потрібно думати не тільки про цю зиму, а й про майбутнє. Тому у нас як оператора системи є прораховане бачення, яким буде оптимальний енергомікс нашої країни на 5−7-10 років», — пояснив Кудрицький.

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За його словами, найкращим захистом для енергосистеми є розосередження потужностей, що генерують, а також їх будівництво на основі нових технологій і принципів зеленого переходу.

Які нові генеруючі потужності потрібні енергосистемі України

За оцінкою «Укренерго», Україні найближчими роками буде потрібно:

1,4 ГВт нових високоманеврених ТЕС (зараз таких немає взагалі);

1,1 ГВт ТЕС на біопаливі (зараз 0,3 ГВт);

3,8 ГВт сонячних електростанцій (СЕС, зараз 6,2 ГВт);

4,5 ГВт вітряних (ВЕС, зараз 0,5 ГВт);

0,8 ГВт сховищ електроенергії (Energy Storage), яких зараз немає;

2 ГВт додаткової потужності на Дністровській та Канівській ГАЕС (зараз 2 ГВт).

Потрібна також додаткова потужність АЕС, зберігається надія на повернення окупованої росіянами Запорізької атомної станції. «Є резерви для збільшення вироблення на наявних АЕС, плани будівництва нових блоків. Вони довгострокові, але атомна електроенергія буде потрібна, особливо коли відбудеться виведення з балансу вугільних ТЕС», — пояснив Кудрицький.

Звідки взяти гроші для розвитку енергетики

Із запланованих інвестицій у сумі $15 млрд найбільше може бути вкладено у ВЕС — $5,4 млрд, СЕС коштуватимуть $2,5 млрд, ТЕС (обидва види) — $2,3 млрд, сховища — $1,2 млрд, ГАЕС — $3,7 млрд.

При цьому глава «Укренерго» наголосив, що розраховувати потрібно на приватні інвестиції. Для їх приходу необхідно створити відповідне ринкове середовище, в якому виконано три умови:

відсутність боргів, насамперед на ринку балансувальних та системних послуг;

можливість укладання довгострокових контрактів на допоміжні послуги, щоб інвестор розумів, що має гарантований дохід;

синхронізовані на 100% умови із європейськими.

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«Інвестор повинен розуміти, що цінові сигнали на нашому ринку стимулюють його до будівництва об'єктів, особливо маневрових. Для цього ціна на електроенергію має постійно змінюватися залежно від попиту та пропозиції. Український ринок має бути повністю об'єднаний із європейським, тоді інвестор розумітиме, що він вкладається не в Україну, а в ЄС, але через Україну. Тоді ми матимемо вагомі конкурентні переваги», — вважає Кудрицький.

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