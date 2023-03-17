Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС — Finance.ua
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Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Особисті фінанси
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Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні 17 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.
Про це повідомля «Консалтингова група А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривні за літр (-0,06 гривень), на дизельне паливо — 48,17 гривні за літр (-0,08 гривень), на автогаз — 22, 31 грн за літр (-0,16 грн).
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС
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За матеріалами:
РБК-Україна
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