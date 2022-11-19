Скільки коштують авто з Америки — Finance.ua

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Скільки коштують авто з Америки

Технології&Авто
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Імпорт вживаних автомобілів з країн Америки відновлюється. За підсумками вересня Сполучені Штати Америки стали країною, з якої українці привезли найбільше вживаних легкових машин.
У вересні більшість вживаних автомобілів з Америки (71,6%) коштували від $2 до $10 тисяч. Найбільше з країн Америки привозили авто вартістю від $4 до $6 тисяч, таких було 25,1% від загальної кількості (1,8 тисячі штук). Середня ціна автомобіля з Америки у вересні склала $7 076.
Середня митна вартість усіх моделей суттєво зросла, якщо порівнювати дані першого півріччя 2022 року, зазначають експерти.
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Топ-5 найпопулярніших моделей вживаних легковиків, які експортували з Америки до України у вересні 2022 року:
  1. Nissan Rogue — 322 шт., середня митна вартість $7 289;
  2. Ford Fusion — 241 шт., $5 333;
  3. Volkswagen Passat — 220 шт., $4 637;
  4. Ford Escape — 202 шт., $6 322;
  5. Jeep Compas — 191 шт., $6 692.
Раніше повідомлялось, що за місяць в Україні виготовили 241 легковий автомобіль.
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За матеріалами:
mmr.ua
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