Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників — Finance.ua

Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників

Компанія LeasePlan, яка працює на ринку оренди машин, поділилася дослідженням , у якому фахівці порівняли вартість утримання авто в 22 європейських країнах.

На прикладі Іспанії розповімо, у яку суму власникам щорічно обходиться автомобіль в цій країні.

Додаткові витрати при купівлі вживаного авто в Іспанії:

податок у 4% від вартості машини при оформленні на нового власника;

200 — 300 євро на рік — обов’язкова страховка на авто в Іспанії;

податок на передачу автомобіля (відрізняється залежно від регіону);

до 14,75% вартості машини — податок на реєстрацію авто (залежить від рівня викиду автомобілем CO2);

100 — 150 євро на рік — транспортний податок.

Вартість утримування авто в різних країнах, Інфографіка: LeasePlan

Вартість утримування машини в Іспанії

Так, згідно з рейтингом компанії LeasePlan, утримувати автомобіль в Іспанії не так вже й дорого — вона посіла сьоме місце серед 22 країн із найкращими умовами володіння машиною. Відтак, за рік іспанці витрачають на авто в середньому 1044 євро.

Автори дослідження враховували вартість палива, амортизація автомобіля, податки, страхування та технічне обслуговування.

Найбільше пощастило мешканцям Греції, котрі витрачають на свої машини 905 євро на рік. Найдорожчою ж країною для автомобілістів визнана Швейцарія — там водії в середньому виділяють додатково 1313 євро на рік.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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