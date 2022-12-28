Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників — Finance.ua

Скільки коштує утримувати машину в Іспанії: додаткові витрати для автовласників
Компанія LeasePlan, яка працює на ринку оренди машин, поділилася дослідженням, у якому фахівці порівняли вартість утримання авто в 22 європейських країнах.
На прикладі Іспанії розповімо, у яку суму власникам щорічно обходиться автомобіль в цій країні.
Додаткові витрати при купівлі вживаного авто в Іспанії:
- податок у 4% від вартості машини при оформленні на нового власника;
- 200 — 300 євро на рік — обов’язкова страховка на авто в Іспанії;
- податок на передачу автомобіля (відрізняється залежно від регіону);
- до 14,75% вартості машини — податок на реєстрацію авто (залежить від рівня викиду автомобілем CO2);
- 100 — 150 євро на рік — транспортний податок.
Вартість утримування машини в Іспанії
Так, згідно з рейтингом компанії LeasePlan, утримувати автомобіль в Іспанії не так вже й дорого — вона посіла сьоме місце серед 22 країн із найкращими умовами володіння машиною. Відтак, за рік іспанці витрачають на авто в середньому 1044 євро.
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Автори дослідження враховували вартість палива, амортизація автомобіля, податки, страхування та технічне обслуговування.
Найбільше пощастило мешканцям Греції, котрі витрачають на свої машини 905 євро на рік. Найдорожчою ж країною для автомобілістів визнана Швейцарія — там водії в середньому виділяють додатково 1313 євро на рік.
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