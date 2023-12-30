Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах — Finance.ua
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Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах

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Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах
Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах
Приготувати салат олів'є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж.
Про це йдеться в аналізі сайту Gotoshop.ua.
Для визначення вартості салату Gotoshop порівняв ціни на охолоджене філе курчат-бройлерів Наша Ряба, горошок Верес, огірки Верес Пікантні мариновані та майонез Щедро Провансаль 67%.
Ціни на складові салату олівʼє різняться залежно від торгових мереж. До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо, на горошок та яйця у Novus, на консервовані огірки в Форі, а на майонез в АТБ.
Що входить до кошика продуктів для приготування 1 кг страви:
  • 250 г курячого філе;
  • 150 г картоплі;
  • 50 г моркви;
  • 150 г зеленого горошку;
  • 100 г консервованих/свіжих огірків;
  • 2 яйця;
  • 50 г цибулі ріпчастої;
  • 150 г майонезу.
У цілому за кошик таких продуктів доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн. Найдешевшим він буде у Сільпо, а найдорожчим у Novus.
У скільки обійдеться кошик продуктів на олівʼє у різних торгових мережах:
  • Сільпо — 101,16 грн;
  • АТБ — 118,07 грн;
  • Varus — 129,64 грн;
  • Novus — 131,23 грн;
  • Auchan — 116,01 грн;
  • Фора — 117,44 грн.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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