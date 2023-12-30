Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах Сьогодні 08:52 — Особисті фінанси

Скільки коштує приготувати олів'є перед Новим роком — ціни в різних торгових мережах

Приготувати салат олів'є перед Новим роком може обійтись українцям від 100 до 130 грн. Вартість відповідного кошика продуктів відрізняється залежно від торгових мереж.

Про це йдеться в аналізі сайту Gotoshop.ua.

Для визначення вартості салату Gotoshop порівняв ціни на охолоджене філе курчат-бройлерів Наша Ряба, горошок Верес, огірки Верес Пікантні мариновані та майонез Щедро Провансаль 67%.

Ціни на складові салату олівʼє різняться залежно від торгових мереж. До прикладу, найнижча ціна на моркву, картоплю, свіжі огірки та найдорожчу складову салату — куряче філе — буде у Сільпо, на горошок та яйця у Novus, на консервовані огірки в Форі, а на майонез в АТБ.

Що входить до кошика продуктів для приготування 1 кг страви:

250 г курячого філе;

150 г картоплі;

50 г моркви;

150 г зеленого горошку;

100 г консервованих/свіжих огірків;

2 яйця;

50 г цибулі ріпчастої;

150 г майонезу.

У цілому за кошик таких продуктів доведеться заплатити від 101,16 грн до 131,23 грн. Найдешевшим він буде у Сільпо, а найдорожчим у Novus.

У скільки обійдеться кошик продуктів на олівʼє у різних торгових мережах:

Сільпо — 101,16 грн;

АТБ — 118,07 грн;

Varus — 129,64 грн;

Novus — 131,23 грн;

Auchan — 116,01 грн;

Фора — 117,44 грн.

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