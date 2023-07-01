Скільки коштує орендувати квартиру у Львові — Finance.ua

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
Рік тому та більше ціни на оренду житла у Львові буквально злетіли: під час гострої фази війни в місто їхало багато переселенців, і ціни на житло стали різко рости.
Що з цінами на оренду житла у Львові зараз та як змінилася ситуація, розповів рієлтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.
На яку суму розраховувати, якщо хочете переїхати до Львова
Зараз на ринку оренди житла у Львові вже інші тенденції, ніж були рік тому, каже співрозмовник.
«Раніше через великий потік переселенців ціни на оренду житла у місті були дуже високими. Однак наплив приїздів зменшувався, і це призвело до певного зниження орендних ставок у деяких випадках. Що своєю чергою створило більш вигідні умови для тих, хто шукає житло в оренду», — пояснює Олександр Бойко.
Не можна зробити висновок, що весь ринок оренди житла у Львові став дешевшим порівняно з періодом початку вторгнення РФ, підкреслює він. Наприклад, оренда однокімнатної квартири у новобудові Львова на місяць коштує в середньому від 500 доларів США або близько 18 350 грн.
На яку суму розраховувати людині, яка хоче переїхати до Львова і винайняти там непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру?
При переїзді до Львова та оренді більш-менш пристойної однокімнатної квартири неподалік від центру міста варто враховувати, що вартість оренди буде залежати від кількох факторів:
- району розташування;
- стану квартири та самого будинку, де вона розташована;
- площі квартири та загальної конкуренції на ринку оренди.
«Загалом середня ціна оренди однокімнатної квартири неподалік від центральних районів Львова може варіюватися від 12 000−15 000 гривень на місяць. Але варто пам’ятати, що ціни часто залежать від актуальної ситуації на ринку та конкретних пропозицій, які доступні зараз», — каже Олександр Бойко.
Як змінювалися ціни на оренду житла у Львові за
За останні пів року на ринку оренди житла у Львові ціни змінювалися. Це стосується житла і в новобудовах, і на вторинці.
Вартість оренди 1, 2 та 3-кімнатних квартир в новобудовах та на вторинці може значно варіюватися залежно від району розташування та рівня комфорту житла.
«Наприклад, райони ближче до центру та з розвиненою інфраструктурою, такі як Шевченківський, Франківський або Галицький, можуть мати вищі ціни через популярність та зручне розташування. З іншого боку, райони подалі від центру, наприклад, Сихівський чи Залізничний, можуть пропонувати більш доступні ціни на оренду», — пояснює рієлтор.
Шевченківський, Франківський та Галицький райони:
- однокімнатна — 10 000−15 000 грн;
- двокімнатна 13 000−20 000 грн;
- трикімнатна 16 000−30 000 грн.
Личаківський, Сихівський:
- однокімнатна 9 000−16 000 грн;
- двокімнатна 15 000−20 000 грн;
- трикімнатна 16 000−30 000 грн.
Залізничний:
- однокімнатна 9 000−13 000 грн;
- двокімнатна 13 000−16 000 грн;
- трикімнатна 16 000−20 000 грн.
Тим часом попит на оренду житла в Києві продовжує зростати, а ціни можуть суттєво зрости восени.
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