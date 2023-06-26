Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз — Finance.ua

Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз Сьогодні 16:05 — Нерухомість

Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз

Середня ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 6,4 тис. грн на місяць, 2-кімнатних — 10,4 тис. грн, 3-кімнатних — 14 тис. грн. Однак ближче до осені ринок нерухомості активізується, тож і вартість може зазнати змін.

Такий прогноз озвучив рієлтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.

За словами рієлтора, винаймання житла протягом 2023-го подорожчала на 15−20%.

Скільки коштує оренда житла в Києві

Деснянський район — 9 тис. грн;

Дніпровський — 11 тис. грн;

Подільський — 9,3 тис. грн;

Оболонський — 9,5 тис. грн;

Солом’янський — 10 тис. грн;

Дарницький — 10 тис. грн;

Шевченківський — 19 тис. грн;

Печерський — 20 тис. грн;

Голосіївський — 15 тис. грн;



Святошинський — 10 тис. грн.



Від чого залежать ціни на квартири в Києві

Зазвичай ринок нерухомості активізується навесні та восени. Наприклад, ближче до вересня у столицю їдуть студенти, активно шукають квартири в оренду, і при підвищеному попиті ціни на житло можуть рости. Але під час війни багато змінилося. Важко прогнозувати, чи поїдуть студенти на навчальний рік, а багато жінок з дітьми виїхало за кордон.

Водночас до Києва стало їхати вимушені переселенці. До столиці їдуть і для професійної реалізації та роботи. Запас коштів на купівлю квартири є далеко не в усіх, тому більшість орендує житло.

Додатково попит на оренду квартир в Києві зросте ближче до осені, прогнозує ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.

«Ринок нерухомості динамічний, на нього впливають різні фактори. Частина жителів великих міст, які вимушено виїхали за кордон через війну, повертатимуться ближче до осені. І тоді вже наприкінці цього літа ми побачимо ще активніше підвищення попиту в оренді», — каже він.

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