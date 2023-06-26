Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз — Finance.ua
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Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз

Нерухомість
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Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз
Скільки коштує оренда житла в Києві та що зміниться до осені: прогноз
Середня ціна оренди 1-кімнатних квартир у Києві становить 6,4 тис. грн на місяць, 2-кімнатних — 10,4 тис. грн, 3-кімнатних — 14 тис. грн. Однак ближче до осені ринок нерухомості активізується, тож і вартість може зазнати змін.
Такий прогноз озвучив рієлтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.
За словами рієлтора, винаймання житла протягом 2023-го подорожчала на 15−20%.

Скільки коштує оренда житла в Києві

  • Деснянський район — 9 тис. грн;
  • Дніпровський — 11 тис. грн;
  • Подільський — 9,3 тис. грн;
  • Оболонський — 9,5 тис. грн;
  • Солом’янський — 10 тис. грн;
  • Дарницький — 10 тис. грн;
  • Шевченківський — 19 тис. грн;
  • Печерський — 20 тис. грн;
  • Голосіївський — 15 тис. грн;
  • Святошинський — 10 тис. грн.

Від чого залежать ціни на квартири в Києві

Зазвичай ринок нерухомості активізується навесні та восени. Наприклад, ближче до вересня у столицю їдуть студенти, активно шукають квартири в оренду, і при підвищеному попиті ціни на житло можуть рости. Але під час війни багато змінилося. Важко прогнозувати, чи поїдуть студенти на навчальний рік, а багато жінок з дітьми виїхало за кордон.

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Водночас до Києва стало їхати вимушені переселенці. До столиці їдуть і для професійної реалізації та роботи. Запас коштів на купівлю квартири є далеко не в усіх, тому більшість орендує житло.
Додатково попит на оренду квартир в Києві зросте ближче до осені, прогнозує ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.
«Ринок нерухомості динамічний, на нього впливають різні фактори. Частина жителів великих міст, які вимушено виїхали за кордон через війну, повертатимуться ближче до осені. І тоді вже наприкінці цього літа ми побачимо ще активніше підвищення попиту в оренді», — каже він.

Скільки коштують квартири у містах-мільйонниках: Київ, Львів, Дніпро

За матеріалами:
РБК-Україна
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