Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за межами Китаю — Finance.ua

Скільки коштуватиме топовий браслет Xiaomi Mi Band 7 за межами Китаю Вчора 01:24 — Фондовий ринок

У липні Xiaomi провела масштабну презентацію, на якій представила довгоочікувану новинку смарт-браслет Mi Band 7 Pro. На сьогоднішній день пристрій лише один явний недолік — його можна купити лише в Китаї.

Але вже зовсім скоро, якщо вірити інсайдерам, китайський бренд привезе девайс до Європи. Більше того, вже навіть відомий цінник Mi Band 7 Pro.

Глобальна версія браслета коштуватиме 99 євро. Для порівняння, у Китаї цей же гаджет можна купити всього за 56 доларів.

Нагадаємо, що пристрій отримав 1,64-дюймовий AMOLED-дисплей, що займає 87,7% площі всієї передньої поверхні. При цьому в нього вбудували безліч датчиків: від ЧСС, закінчуючи SpO2. Є тут і GPS-модуль, що забезпечує зв’язок із супутниками.

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