Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11 — Finance.ua
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Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11

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Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11
Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11
За даними аналітичного агентства StatCounter, частка Windows 11 серед комп’ютерів під управлінням ОС від Microsoft вперше перевищила 20%. Це сталося в березні 2023 року, через пів року після офіційного релізу нової операційної системи.
Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11
Windows 11 є наступницею Windows 10, яка досі посідає лідируючу позицію на ринку. Станом на березень 2023 року, Windows 10 встановлена на 73,46% комп’ютерів з ОС від Microsoft. На третьому місці розташувалася Windows 7 з часткою в 3,73%, а на четвертому і п’ятому — Windows 8.1 і Windows 8 з частками в 0,84% і 0,51% відповідно.
Аналітики зазначають, що останніми місяцями спостерігається значне зниження часток Windows 7 і 8.1. Це пов’язано з тим, що Microsoft припинила підтримку цих версій ОС і перестала випускати оновлення безпеки для них.
За матеріалами:
itechua
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