Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11 — Finance.ua

Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11 Сьогодні 03:12

Скільки комп’ютерів уже перейшли на новітню Windows 11

За даними аналітичного агентства StatCounter, частка Windows 11 серед комп’ютерів під управлінням ОС від Microsoft вперше перевищила 20%. Це сталося в березні 2023 року, через пів року після офіційного релізу нової операційної системи.

Windows 11 є наступницею Windows 10, яка досі посідає лідируючу позицію на ринку. Станом на березень 2023 року, Windows 10 встановлена на 73,46% комп’ютерів з ОС від Microsoft. На третьому місці розташувалася Windows 7 з часткою в 3,73%, а на четвертому і п’ятому — Windows 8.1 і Windows 8 з частками в 0,84% і 0,51% відповідно.

Аналітики зазначають, що останніми місяцями спостерігається значне зниження часток Windows 7 і 8.1. Це пов’язано з тим, що Microsoft припинила підтримку цих версій ОС і перестала випускати оновлення безпеки для них.

itechua За матеріалами:

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