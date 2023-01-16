Скільки інструментів для регулювання бізнесу передбачено законами України — Finance.ua

Скільки інструментів для регулювання бізнесу передбачено законами України Сьогодні 14:42

Скільки інструментів для регулювання бізнесу передбачено законами України

Чинним законодавством України передбачено, що кількість інструментів для контролю та регуляції бізнесу не має перевищувати 120.

Про це повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм.

Як пояснив парламентар, є два ключові закони:

«Про ліцензування видів господарської діяльності», який встановлює виключний перелік із 34 видів господарської діяльності, для ведення якої потрібно оформлювати ліцензії (при цьому особливості 14 видів діяльності додатково «дорегульовується» спеціальними законами);

«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», який містить список всіх необхідних для бізнесу документів, нині їх 86.



На практиці таких документів понад тисячу, наголосив Гетманцев. Раніше статистику озвучував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який заявляв, що лише самих погоджень існує 157 видів.

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«Підтримую ініціативу прем’єр-міністра Д. Шмигаля, який заявив про політичну волю радикально це все скоротити і створив робочу групу, яка займеться питанням покращання регуляторного середовища», — заявив Гетманцев.

Він додав, що це дозволить Україні прискорити прихід інвесторів, необхідних для реалізації Плану відновлення України.

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