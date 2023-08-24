Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших країнах світу (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших країнах світу (інфографіка) Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Скільки грошей витрачають на їжу в Україні та інших країнах світу (інфографіка)

Аналітики Picodi.com зіставили статистичні дані 105 країн і підрахували, скільки грошей витрачають на харчування жителі різних регіонів світу.

Із зібраних даних випливає, що на продукти харчування витрачається від декількох відсотків до більше ніж половини всіх споживчих витрат в залежності від країни. До країн, в яких на їжу та безалкогольні напої, що споживаються вдома, в середньому припадає менше 1/10 всіх витрат, відносяться США (6,7%), Сінгапур (8,4%), Великобританія (8,7%), Ірландія (9,2%) та Швейцарія (9,9%).

Україна в цьому рейтингу знаходиться на 93-му місці серед 105 країн − на продукти харчування та безалкогольні напої припадає 41,6% від всіх витрат на споживчі товари та послуги. Схожі результати у Молдови (41,1%), Ефіопії (41,3%) та Камбоджі (42,7%).

Найвищий відсоток витрат на продукти харчування серед розглянутих країн виявлено в Нігерії (59%), М’янмі (56,6%) та Кенії (56,1%).

Скільки грошей витрачають на їжу в країнах Європи?

Найвищі витрати на продукти харчування в Європі відзначаються в Швейцарії (359 $ в місяць), Норвегії (341 $ в місяць) та Данії (311 $ в місяць), що можна пояснити загальними високими цінами в цих країнах.

Витрати на харчування у середньостатистичного мешканця України становлять 108 $/міс.

Найнижчі витрати на продукти харчування відзначені в білорусі (98 $ в місяць) і Молдові (97 $ в місяць).

Довідка Finance.ua:

зростання споживчих цін в Україні значно сповільнилося. Фінансові аналітики та населення очікують збереження цієї тенденції;

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво сповільниться і становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року. Водночас, ціни на продукти харчування дорожчатимуть швидше до врожаю літа наступного року.



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