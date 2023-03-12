Скільки грошей витрачає Google на виготовлення одного смартгодинника — Finance.ua

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Скільки грошей витрачає Google на виготовлення одного смартгодинника

Технології&Авто
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Скільки грошей витрачає Google на виготовлення одного смартгодинника
Скільки грошей витрачає Google на виготовлення одного смартгодинника
Аналітики з CounterPoint Research порахували, скільки грошей витрачає Google на один смартгодинник Pixel Watch.
Згідно з їхніми даними, на виготовлення одного Pixel Watch необхідно приблизно $123. Мова йде про LTE-версію годинника, яка оцінюється в $399. Більше чверті з цієї суми витрачається на чипсет та пам’ять. Нагадаємо, в гаджеті використовується чип Exynos 9110 від Samsung, співпроцесор MIMXRT595S від NXP, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ накопичувач від Kingston.
Дисплей поставляє компанія BoE, захисне скло — Corning. Разом ці елементи складають частку у 17.2% від загальної суми. На третьому місці за витратами (14.7%) — корпус, захист від вологи й система відведення тепла.
Скільки грошей витрачає Google на виготовлення одного смартгодинника
Невідомо скільки Google також витрачає на розробку, підтримку і маркетинг. Однак, можна припустити, що таке співвідношення витрат на виготовлення й офіційної вартості є типовим для цього сегменту. Наприклад, OnePlus витрачає приблизно $68 на виробництво одного смартгодинника OnePlus Watch, який коштує $159.

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За матеріалами:
mezha.media
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