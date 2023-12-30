Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році — Finance.ua

Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році Сьогодні 14:00

Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив результати своєї діяльності за 2023 рік.

Загалом детенізація у 2023 році принесла у держбюджет 62,9 млрд гривень.

Зокрема, на слайді можна побачити конкретні надходження армії від роботи з детінізації.

«На слайді конкретні надходження армії від нашої з колегами (як у ВР, так і в виконавчій владі) роботи з детінізації. Результат, в який ми вклали багато часу, зусиль та свого життя. Гроші, відібрані у схемщиків та корупціонерів при владі, що викликає в них люту ненависть та спричиняє найдорожчі в країні замовні медіакомпанії проти нас», — написав Гетманцев.

Йдеться про танки, дрони, снаряди, яких так потребують ЗСУ.

Щодня заради нашого життя та нашої перемоги, яка цього року стала на 62,9 млрд грн ближче, — додав Гетманцев

Загалом же найбільше грошей у бюджет із детінізації отримали з таких джерел:

+21,9 млрд грн — протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет;

+10 млрд грн — закриття масштабної схеми ухилення від оподаткування певними платниками грального бізнесу;

+8 млрд грн — належне оподаткування ПДВ електронних послуг, які надаються нерезидентам (податок на Гугл);

+7,1 млрд грн — зупинення розповсюдження схемного податкового кредиту (скрут, пересорт, підміна номенклатури товарів);

+5 млрд грн — детінізація сільськогосподарських земель (мінімальне податкове зобов’язання).

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