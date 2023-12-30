Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році — Finance.ua
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Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році

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Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив результати своєї діяльності за 2023 рік.
Загалом детенізація у 2023 році принесла у держбюджет 62,9 млрд гривень.
Зокрема, на слайді можна побачити конкретні надходження армії від роботи з детінізації.
«На слайді конкретні надходження армії від нашої з колегами (як у ВР, так і в виконавчій владі) роботи з детінізації. Результат, в який ми вклали багато часу, зусиль та свого життя. Гроші, відібрані у схемщиків та корупціонерів при владі, що викликає в них люту ненависть та спричиняє найдорожчі в країні замовні медіакомпанії проти нас», — написав Гетманцев.
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Йдеться про танки, дрони, снаряди, яких так потребують ЗСУ.
Щодня заради нашого життя та нашої перемоги, яка цього року стала на 62,9 млрд грн ближче, — додав Гетманцев
Скільки грошей у бюджет принесла детінізація у 2023 році
Загалом же найбільше грошей у бюджет із детінізації отримали з таких джерел:
  • +21,9 млрд грн — протидія незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет;
  • +10 млрд грн — закриття масштабної схеми ухилення від оподаткування певними платниками грального бізнесу;
  • +8 млрд грн — належне оподаткування ПДВ електронних послуг, які надаються нерезидентам (податок на Гугл);
  • +7,1 млрд грн — зупинення розповсюдження схемного податкового кредиту (скрут, пересорт, підміна номенклатури товарів);
  • +5 млрд грн — детінізація сільськогосподарських земель (мінімальне податкове зобов’язання).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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