Скільки дзвінків отримує продавець вживаного авто — дослідження — Finance.ua

Скільки дзвінків отримує продавець вживаного авто — дослідження Сьогодні 19:10 — Особисті фінанси

Щомісяця в Україні на внутрішньому ринку продається близько 70 тисяч легковиків з пробігом, а від початку 2022 року вже укладено понад 600 тисяч угод купівлі-продажу.

Експерти Інституту досліджень авторинку разом з Auto.Ria визначили , як змінювалася середня кількість дзвінків за оголошеннями продажу для різних груп вживаних легковиків з пробігом у 2022 році, та від чого це залежало.

Як проводили дослідження. Для того, щоб оцінити, скільки в середньому дзвінків отримує власник до моменту продажу автомобіля, експерти проаналізували статистику, надану Auto.Ria. Під терміном «дзвінок» йдеться про кількість відкриттів номера телефона (який спочатку прихований), зазначеного продавцем в оголошенні про продаж легкової машини з пробігом. Коли ж пропозицію власник видаляє з поміткою «авто продано» — значить відбулася угода купівлі-продажу, а автори зафіксували кількість відкриттів телефонного номера до цієї події.

Як залежить кількість дзвінків від віку авто?

На початку 2022 року для усіх пропозицій середня кількість відкриттів телефонного номера складала 8,8 раза. До жовтня це значення зменшилося до 7,8. Однак між січнем і жовтнем відбулося чимало подій, й вони мали свій вплив на поведінку покупців.

Інфографіка: eauto.org.ua

На діаграмі видно, що зелена крива (для авто 2016-2020 р.в.), яка у січні була вище інших, у березні помітно «провисла». Для «наймолодших» авто українського мас-маркету середня кількість дзвінків знизилася до 4,7 — майже удвічі менше від звиклого значення. Однак і це пояснити не складно: на початку війни не було надто багато часу для тривалих пошуків, коли терміново був потрібен автомобіль. От і дзвонили не так часто, й купували, відповідно, швидше. А коли машина умовно «свіжа», то й визначитися простіше.

Найменше у березні «провисла» синя крива, яка показує перебірливість покупців легковиків 2000-2005 р.в. Що теж має свою причину: коли машина має вік понад 17 років, не так просто підібрати варіант, до якого б не було зауважень. Та й загалом покупці цього сегмента змушені відповісти на найбільшу кількість дзвінків, поки не поміняють автівку на гроші.

Загалом кількість дзвінків продавцям автомобілів до жовтня у всіх вікових діапазонах майже зрівнялася, до вищнзгаданого значення 7,8. Покупці стали менш перебірливі, водночас зникли контрасти, які були найбільш помітні у весняні місяці, й зменшувалися протягом літа. Чим старіша машина — тим більше запитань є у потенційних покупців, чим новіше авто — тим вищі шанси уникнути зайвих розмов і перейти до укладення договору купівлі-продажу.

Як залежить кількість дзвінків від ціни авто?

Навіть у кризові періоди продавці найдешевших авто (діапазон до $5000, синя крива) отримували більше дзвінків від потенційних покупців частіше, ніж власники легковиків з верхнього цінового сегмента українського мас-маркету вживаних машин. Ця тенденція зберігається досі: у січні в середньому до них надходило 9,8, у жовтні — 8,4 дзвінка.

Найменше питань виникає до продавців легковиків у ціновому діапазоні $15-20 тис. На початку року їх турбували до моменту продажу в середньому 8,4 раза, восени — вже 7,3 раза.

Інфографіка: eauto.org.ua

Окремо слід звернути увагу на червону криву, котра показує середню кількість відкриттів телефонного номера для авто ціною від $5000 до $10 000. На початку березня, вочевидь під тиском обставин, покупцям вдавалося визначитися за 4,4 дзвінка. А вже у квітні їхня перебірливість стала вищою, ніж була на початку року — до значення у 8,9 дзвінка. Щоправда, потім усе внормувалося й повернулося до рівня, близького для середньостатистичного у своєму сегменті.

Чому так могло відбуватися? Варто згадати те, як купували автомобілі у ті часи: евакуація, переїзд, виїзд за кордон — ось головні рушії, які не залишали надто багато часу на роздуми. Тоді справді купувалося усе, що здатне самостійно рухатися, має документи, й, головне — є в наявності «на вчора». На ринку залишалося все менше пропозицій, з яких ще менше було вартих уваги як за станом, так і за ціною. Відповідно, відбувалося більше дзвінків, з порівняно меншою часткою успішних.

Та коли ця панічна хвиля почала потроху вщухати, у квітні запрацювало «нульове розмитнення», й у травні ринок почав оговтуватися. Далі, як бачимо на діаграмі, поступово середня кількість дзвінків для кожного цінового діапазону вийшла на «статистичне плато». Щоправда, зі зменшенням загального показника з 8,7 у січні до 7,7 у жовтні.

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