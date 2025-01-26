Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України — Finance.ua

Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України Сьогодні 12:06 — Нерухомість

Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України

На популярних гірськолижних курортах України ціни на оренду житла змінилися порівняно з минулим роком.

Аналіз «OLX Нерухомість» показав тенденції в ціноутворенні на різних курортах.

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Ціни на більшість напрямків залишились на рівні минулого року, хоча на деяких курортах вони змінилися, залежно від популярності та якості інфраструктури.

Зниження та зростання цін

У Пилипці й Ізках Закарпатської області житло стало дешевше на 25% і 50% відповідно.

Найбільше подорожчало житло у Вишці Закарпатської області — удвічі, а також у Поляниці Івано-Франківської області — на 14%.

Водночас у Подобовці, Вишці й Поляниці зменшилася кількість оголошень про оренду, а в Плавʼї, Славську й Пилипці, Ізках і Мігово — зросла, якщо порівняти з минулим роком.

Крім того, найдешевшим курортом стало село Плавʼя у Львівській області, а найдорожчим — Поляниця Івано-Франківської області.

Які ціни на курортах

Ізки: середня ціна за будинок — 600 грн, за номер у готелі — 550 грн, за кімнату — 490 грн;

Пилипець: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 1000 грн;

Мігово: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 4000 грн, за кімнату — 1500 грн;

Славсько: середня ціна за будинок — 2000 грн, за номер у готелі — 875 грн;

Плав’я: середня ціна за все житло — 500 грн;

Подобовець: середня ціна за будинок — 3000 грн, за кімнату — 400 грн;

Вишка: середня ціна за будинок — 900 грн, за номер у готелі — 1800 грн;

Поляниця: середня ціна за будинок або квартиру — 5750 грн, за номер у готелі — 2000 грн, за кімнату — 1375 грн.

Загалом, більшість курортів демонструють зростання кількості оголошень, що свідчить про розвиток гірськолижних локацій.

The Village Україна За матеріалами:

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