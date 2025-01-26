Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України — Finance.ua
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Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України

Нерухомість
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Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України
Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України
На популярних гірськолижних курортах України ціни на оренду житла змінилися порівняно з минулим роком.
Аналіз «OLX Нерухомість» показав тенденції в ціноутворенні на різних курортах.
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Ціни на більшість напрямків залишились на рівні минулого року, хоча на деяких курортах вони змінилися, залежно від популярності та якості інфраструктури.

Зниження та зростання цін

У Пилипці й Ізках Закарпатської області житло стало дешевше на 25% і 50% відповідно.

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Найбільше подорожчало житло у Вишці Закарпатської області — удвічі, а також у Поляниці Івано-Франківської області — на 14%.
Водночас у Подобовці, Вишці й Поляниці зменшилася кількість оголошень про оренду, а в Плавʼї, Славську й Пилипці, Ізках і Мігово — зросла, якщо порівняти з минулим роком.
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Крім того, найдешевшим курортом стало село Плавʼя у Львівській області, а найдорожчим — Поляниця Івано-Франківської області.

Які ціни на курортах

  • Ізки: середня ціна за будинок — 600 грн, за номер у готелі — 550 грн, за кімнату — 490 грн;
  • Пилипець: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 1000 грн;
  • Мігово: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 4000 грн, за кімнату — 1500 грн;
  • Славсько: середня ціна за будинок — 2000 грн, за номер у готелі — 875 грн;
  • Плав’я: середня ціна за все житло — 500 грн;
  • Подобовець: середня ціна за будинок — 3000 грн, за кімнату — 400 грн;
  • Вишка: середня ціна за будинок — 900 грн, за номер у готелі — 1800 грн;
  • Поляниця: середня ціна за будинок або квартиру — 5750 грн, за номер у готелі — 2000 грн, за кімнату — 1375 грн.
Загалом, більшість курортів демонструють зростання кількості оголошень, що свідчить про розвиток гірськолижних локацій.
За матеріалами:
The Village Україна
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