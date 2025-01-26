Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України — Finance.ua

Скільки доведеться заплатити за оренду житла на гірськолижних курортах України
На популярних гірськолижних курортах України ціни на оренду житла змінилися порівняно з минулим роком.
Аналіз «OLX Нерухомість» показав тенденції в ціноутворенні на різних курортах.
Ціни на більшість напрямків залишились на рівні минулого року, хоча на деяких курортах вони змінилися, залежно від популярності та якості інфраструктури.
Зниження та зростання цін
У Пилипці й Ізках Закарпатської області житло стало дешевше на 25% і 50% відповідно.
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Найбільше подорожчало житло у Вишці Закарпатської області — удвічі, а також у Поляниці Івано-Франківської області — на 14%.
Водночас у Подобовці, Вишці й Поляниці зменшилася кількість оголошень про оренду, а в Плавʼї, Славську й Пилипці, Ізках і Мігово — зросла, якщо порівняти з минулим роком.
Крім того, найдешевшим курортом стало село Плавʼя у Львівській області, а найдорожчим — Поляниця Івано-Франківської області.
Які ціни на курортах
- Ізки: середня ціна за будинок — 600 грн, за номер у готелі — 550 грн, за кімнату — 490 грн;
- Пилипець: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 1000 грн;
- Мігово: середня ціна за будинок — 3500 грн, за номер у готелі — 4000 грн, за кімнату — 1500 грн;
- Славсько: середня ціна за будинок — 2000 грн, за номер у готелі — 875 грн;
- Плав’я: середня ціна за все житло — 500 грн;
- Подобовець: середня ціна за будинок — 3000 грн, за кімнату — 400 грн;
- Вишка: середня ціна за будинок — 900 грн, за номер у готелі — 1800 грн;
- Поляниця: середня ціна за будинок або квартиру — 5750 грн, за номер у готелі — 2000 грн, за кімнату — 1375 грн.
Загалом, більшість курортів демонструють зростання кількості оголошень, що свідчить про розвиток гірськолижних локацій.
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