Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування — Finance.ua

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Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування

Казна та Політика
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Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування
Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування, Фото: freepik
До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у січні — листопаді 2024 року надійшло 44,3 млн грн добровільних платежів.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
З початку 2024 року, на 1 грудня, у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування було здійснено 19 853 добровільні платежі на загальну суму 44,3 мільйона гривень.

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Переважна більшість платежів (61,4%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який із 1 квітня становить 1 760 грн.
Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування
Більшість добровільних внесків — 16 799 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 3054 платникм переказали кошти на користь інших осіб.
Упродовж одинадцяти місяців від 55 «меценатів» надійшло 569,8 тис. грн благодійних пожертв.
Нагадаємо, у добровільному пенсійному страхуванні можуть брати участь особи старше 16 років, як застраховані, так і не застраховані, про яких є дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
За матеріалами:
Укрінформ
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