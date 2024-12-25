Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування — Finance.ua

Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування Сьогодні 20:22 — Казна та Політика

Скільки добровільних внесків зробили українці на пенсійне страхування, Фото: freepik

До системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у січні — листопаді 2024 року надійшло 44,3 млн грн добровільних платежів.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

З початку 2024 року, на 1 грудня, у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування було здійснено 19 853 добровільні платежі на загальну суму 44,3 мільйона гривень.

Переважна більшість платежів (61,4%) зроблені в розмірі мінімального страхового внеску, який із 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків — 16 799 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 3054 платникм переказали кошти на користь інших осіб.

Упродовж одинадцяти місяців від 55 «меценатів» надійшло 569,8 тис. грн благодійних пожертв.

Нагадаємо, у добровільному пенсійному страхуванні можуть брати участь особи старше 16 років, як застраховані, так і не застраховані, про яких є дані в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Укрінформ За матеріалами:

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