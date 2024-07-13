Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя — Finance.ua

Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя Сьогодні 09:10 — Казна та Політика

Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя

За перше півріччя 2024 року в систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Від початку 2024 року станом на 1 липня у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 9 291 добровільний платіж на загальну суму 20,4 млн грн.

Переважна більшість платежів (58%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.

Більшість добровільних внесків — 7 768 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 523 платники переказали кошти на користь інших осіб.

Також упродовж шести місяців від 33 «меценатів» надійшло 334,5 тис. грн благодійних пожертв.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.