Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя — Finance.ua
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя

Казна та Політика
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Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя
За перше півріччя 2024 року в систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування надійшло 20,4 млн грн добровільних внесків.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.
Від початку 2024 року станом на 1 липня у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування здійснено 9 291 добровільний платіж на загальну суму 20,4 млн грн.
Переважна більшість платежів (58%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 грн.
Скільки добровільних внесків на пенсійне страхування сплатили українці за перше півріччя
Більшість добровільних внесків — 7 768 — були зроблені для набуття власного страхового стажу. Ще 1 523 платники переказали кошти на користь інших осіб.
Також упродовж шести місяців від 33 «меценатів» надійшло 334,5 тис. грн благодійних пожертв.
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За матеріалами:
Finance.ua
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