Скільки чиновників не випустили з України за час дії заборони: відповідь прикордонників — Finance.ua
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Скільки чиновників не випустили з України за час дії заборони: відповідь прикордонників

Казна та Політика
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Понад 2 тисячі чиновників намагалися безуспішно виїхати з України з січня цього року, коли почала діяти відповідна заборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.
«За час дії норми на державному кордоні було не пропущено понад 2 тисячі осіб, які перебували на контролі державної прикордонної служби», — зазначив Демченко.
Він уточнив, що здебільшого виїхати з країни хотіли не за тими умовами, які визначені у правилах перетину кордону.

Заборона на виїзд для чиновників

Нагадаємо, ще в січні цього року український уряд запровадив виїзд за кордон для чиновників лише за умови відрядження.
Це сталося після того, як українські журналісти почали повідомляти про скандальні випадки відпочинку нардепів на закордонних курортах під час повномасштабної війни.
Також уряд передбачив низку винятків із загального правила. Наприклад, виїзд дозволений у випадку, якщо жінка/чоловік, який є самотнім батьком, виїжджає, щоб відвідати свою неповнолітню дитину.
За матеріалами:
РБК-Україна
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