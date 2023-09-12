Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска — Finance.ua

Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска

Американський сенатор-демократ Елізабет Воррен зажадала провести розслідування щодо Ілона Маска та компанії SpaceX через скандал із блокуванням супутникової мережі Starlink під час атаки України на російський флот у Криму.

Про це пише Bloomberg

«Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», — заявила Воррен.

Воррен, яка є членом Комітету збройних сил, також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.

Голова комітету із збройних сил Джек Рід також стурбований цією проблемою.

Нагадаємо, в біографії Ілона Маска, уривок з якої оприлюднив телеканал CNN, йдеться, що він минулого року завадив українській атаці на російський військово-морський флот, таємно відключивши Starlink біля узбережжя Криму.

Маск відповів, що не відключав Starlink біля Криму, але відмовив Україні у проханні його там активувати.

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