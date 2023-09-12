Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска — Finance.ua
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Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска

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Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска
Скандал зі зривом української атаки у Криму: в Сенаті США вимагають провести розслідування щодо Маска
Американський сенатор-демократ Елізабет Воррен зажадала провести розслідування щодо Ілона Маска та компанії SpaceX через скандал із блокуванням супутникової мережі Starlink під час атаки України на російський флот у Криму.
Про це пише Bloomberg.
«Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», — заявила Воррен.
Воррен, яка є членом Комітету збройних сил, також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.
Голова комітету із збройних сил Джек Рід також стурбований цією проблемою.
Нагадаємо, в біографії Ілона Маска, уривок з якої оприлюднив телеканал CNN, йдеться, що він минулого року завадив українській атаці на російський військово-морський флот, таємно відключивши Starlink біля узбережжя Криму.
Маск відповів, що не відключав Starlink біля Криму, але відмовив Україні у проханні його там активувати.
За матеріалами:
Слово і Діло
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