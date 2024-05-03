Скандальний Raiffeisen Bank все ж таки вийде з рф, але є нюанс — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скандальний Raiffeisen Bank все ж таки вийде з рф, але є нюанс

Фондовий ринок
68
Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в росії.
Про це повідомляють РБК та «Комерсант».
«Є очікування, що імплементація розпочнеться у третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо, який ефект це дасть на результати (групи — ЕП) за рік», — заявив Штробль під час конференц-дзвінка з аналітиками.
Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу в рф передбачає майже повну зупинку кредитування — банк чекатиме на погашення вже виданих позичок і не видаватиме нових «за кількома винятками».
При цьому Штробль зазначив, що в RBI вважають продаж російського бізнесу «найшвидшим і найпрозорішим» способом виходу з ринку. Він додав, що за останні два роки група отримала заяви про зацікавленість багатьох російських та іноземних партнерів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.