Скандальний Raiffeisen Bank все ж таки вийде з рф, але є нюанс — Finance.ua

Скандальний Raiffeisen Bank все ж таки вийде з рф, але є нюанс Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявив, що в третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в росії.

Про це повідомляють РБК та « Комерсант ».

«Є очікування, що імплементація розпочнеться у третьому кварталі, навряд чи раніше. Зараз ми складаємо план і аналізуємо, що можна зробити і що доведеться зробити. Потім оцінимо, який ефект це дасть на результати (групи — ЕП) за рік», — заявив Штробль під час конференц-дзвінка з аналітиками.

Глава групи також пояснив, що скорочення бізнесу в рф передбачає майже повну зупинку кредитування — банк чекатиме на погашення вже виданих позичок і не видаватиме нових «за кількома винятками».

При цьому Штробль зазначив, що в RBI вважають продаж російського бізнесу «найшвидшим і найпрозорішим» способом виходу з ринку. Він додав, що за останні два роки група отримала заяви про зацікавленість багатьох російських та іноземних партнерів.

Економічна Правда За матеріалами:

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