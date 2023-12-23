Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото) — Finance.ua
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Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)

Технології&Авто
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Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)
Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)
Кросовер Geely Okavango — велика сімейна модель із трьома рядами крісел. На першому етапі він з’явиться в країнах Південно-Східної Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Потім географія моделі може бути розширена. Ціна Geely Okavango стартує з $25 900.
Новий Geely Okavango став агресивнішим на вигляд. У нього величезна решітка радіатора, вузькі світлодіодні фари і розширені колісні арки. Наразі це найбільший кросовер Geely.
Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)

Розміри Geely Okavango 2023:

  • довжина — 4860 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • висота — 1770 мм;
  • колісна база — 2825 мм.
Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)
Салон Geely Okavango обшитий штучною шкірою. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Модель запропонована тільки в семимісній версії.
Базова комплектація Geely Okavango включає клімат-контроль, круїз-контроль і камери кругового огляду. Топова версія отримала електроприводи крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь і панорамний дах.
Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)
Китайський кросовер оснащений 2,0-літровим турбодвигуном Volvo на 218 к. с. і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід у авто тільки передній.
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