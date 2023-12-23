Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото) — Finance.ua

Сім місць і двигун Volvo: представлено недорогий експортний кросовер Geely (фото)
Кросовер Geely Okavango — велика сімейна модель із трьома рядами крісел. На першому етапі він з’явиться в країнах Південно-Східної Азії, Близького Сходу і Латинської Америки. Потім географія моделі може бути розширена. Ціна Geely Okavango стартує з $25 900.
Новий Geely Okavango став агресивнішим на вигляд. У нього величезна решітка радіатора, вузькі світлодіодні фари і розширені колісні арки. Наразі це найбільший кросовер Geely.
Розміри Geely Okavango 2023:
- довжина — 4860 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1770 мм;
- колісна база — 2825 мм.
Салон Geely Okavango обшитий штучною шкірою. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і великий 12,3-дюймовий тачскрін. Модель запропонована тільки в семимісній версії.
Базова комплектація Geely Okavango включає клімат-контроль, круїз-контроль і камери кругового огляду. Топова версія отримала електроприводи крісел і дверей багажника, вентиляцію сидінь і панорамний дах.
Китайський кросовер оснащений 2,0-літровим турбодвигуном Volvo на 218 к. с. і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Привід у авто тільки передній.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.
Хочу вигідно придбати автоцивілку
Поділитися новиною