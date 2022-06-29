Siemens спіймала «Газпром» на брехні — Finance.ua

Siemens спіймала «Газпром» на брехні Вчора 12:26 — Фондовий ринок

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію України німецька компанія Siemens спростувала заяви російського «Газпрому» про причини скорочення постачання газу в Німеччину.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung

Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер заявив, що проблема не в техніці, а політиці.

«Дуже зручно залучати до цієї справи компанію, яка добре відома в росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу», — зазначив Кезер.

Раніше російський «Газпром» заявив про те, що суттєво скоротив постачання газу через німецьку компанію Siemens.

Згідно із заявою російського «Газпрому», країні-окупанту довелося скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу до 67 млн кубометрів, оскільки через введені проти росії санкції Siemens не повернула газоперекачувальні агрегати, що були на ремонті.

17 червня стало відомо про те, що європейські країни через скорочення постачання з рф використовують запаси газу на зиму.

За даними президента ЄК, у країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу та 40% цього імпорту — це російський газ.

Росія зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

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УНІАН За матеріалами:

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