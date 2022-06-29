Siemens спіймала «Газпром» на брехні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Siemens спіймала «Газпром» на брехні

Фондовий ринок
1268
На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію України німецька компанія Siemens спростувала заяви російського «Газпрому» про причини скорочення постачання газу в Німеччину.
Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.
Головний виконавчий директор Siemens Energy Джо Кезер заявив, що проблема не в техніці, а політиці.
«Дуже зручно залучати до цієї справи компанію, яка добре відома в росії. Навіть якби це було так, це ніколи не виправдало б такого сильного скорочення потоку газу», — зазначив Кезер.
Раніше російський «Газпром» заявив про те, що суттєво скоротив постачання газу через німецьку компанію Siemens.
Згідно із заявою російського «Газпрому», країні-окупанту довелося скоротити постачання з планових 167 млн кубометрів газу на добу до 67 млн кубометрів, оскільки через введені проти росії санкції Siemens не повернула газоперекачувальні агрегати, що були на ремонті.
17 червня стало відомо про те, що європейські країни через скорочення постачання з рф використовують запаси газу на зиму.
За даними президента ЄК, у країнах Євросоюзу близько 24% всього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу та 40% цього імпорту — це російський газ.
Росія зупинила постачання газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії та Нідерландів, які відмовилися платити за нього в рублях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.