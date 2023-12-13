Siemens і Volkswagen вимагають від уряду Німеччини компенсації за інвестиції в рф — Finance.ua
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Siemens і Volkswagen вимагають від уряду Німеччини компенсації за інвестиції в рф

Фондовий ринок
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Siemens і Volkswagen вимагають від уряду Німеччини компенсації за інвестиції в рф
Siemens і Volkswagen вимагають від уряду Німеччини компенсації за інвестиції в рф
Після запровадження країнами Заходу санкцій проти рф низка іноземних брендів вирішила продати свій бізнес у росії. Зокрема підрозділи компаній Siemens і Volkswagen звернулися до уряду Німеччини із запитом про компенсації у зв’язку з фінансовими втратами в росії.
Про це пише Deutsche Welle.
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Представники компаній пояснили свою ініціативу бажанням скористатися механізмом гарантій з боку німецького уряду.
«Як і багато інших німецьких компаній, Siemens убезпечила інвестиції в росії, вдавшись до інструменту інвестиційних гарантій з боку федерального уряду», — заявив представник Siemens Mobility.
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Представник Volkswagen Bank також зазначив, що розгляди щодо компенсацій тривають, але відмовився навести інші подробиці.
Повідомляється, що станом на середину листопада уряд Німеччини отримав 16 запитів від 8 компаній, які вирішили скористатися інвестиційними гарантіями через відхід з росії на загальну суму в 2,8 млрд євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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