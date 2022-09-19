Шинний завод «Росава» виставили на аукціон — Finance.ua
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Шинний завод «Росава» виставили на аукціон

Фондовий ринок
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Шинний завод «Росава», розташований у Білій Церкві, майно, земельні ділянки та акції теплоцентралі, що належать підприємству, «підуть з молотка».
Про це повідомляють «Коментарі» з посиланням на інформацію «Prozorro.Продажі».
Продаж майна єдиного в Україні виробника шин — приватного акціонерного товариства «Росава» відбудеться у рамках відкритої у 2018 році справи про банкрутство. Цього ж року промислове підприємство за рішенням Господарського суду Київської області визнали банкрутом. Аукціон заплановано наступного тижня, у середу, 28 вересня. Пропозиції від учасників торгів прийматимуть до 27 вересня.
Серед майна шинного заводу «Росава» на аукціон виставлено такі позиції:
  • майно, транспорт, обладнання, споруди та 46 нежитлових будівель заводу у Білій Церкві загальною площею понад 333 тисячі квадратних метрів; ·
  • три земельні ділянки у Білій Церкві на вулиці Леваневського, 83 загальною площею понад 72 гектари; ·
  • рухоме та нерухоме майно, передане у заставу або іпотеку забезпеченого кредитора «Базис Траст», а також майно банкрута, не передане у заставу чи іпотеку третім особам;
  • права вимоги ПрАТ «Росава» до ТОВ «Преміорі» відшкодування понад 62,6 мільйона гривень заборгованості;
  • іменні акції АТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» у кількості майже 435,5 тисячі номінальною вартістю понад 2,5 мільйона гривень.
Початкова вартість лоту під час першого аукціону з продажу майна заводу «Росава» становить понад 1,2 мільярда гривень.
Крок аукціону відмічено в один відсоток. Перший аукціон буде проведено без можливості зниження первісної вартості. Куплене на аукціоні майно передадуть покупцю після сплати запропонованої ним ціни. Початкова вартість, а також запропонована учасником аукціону під час торгів вартість лоту визначаються без урахування ПДВ.
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